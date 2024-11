F1: Max Verstappen (Red Bull) s'élancera en pole position du Grand Prix du Qatar

Max Verstappen (Red Bull) s'élancera en pole position du Grand Prix du Qatar de Formule 1, 23e manche sur 24 de la saison, après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications samedi soir sur le circuit de Losail (5,419 km).

Le Néerlandais, sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive le week-end dernier à Las Vegas (Etats-Unis), a devancé les Britanniques George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren).

+Mad Max+ a ainsi décroché la 41e pole position de sa carrière en F1, la neuvième cette saison. Mais il n'avait plus obtenu pareil résultat depuis le Grand Prix d'Autriche fin juin.

"C'est dingue. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, bravo à l'équipe de m'avoir fourni une voiture bien meilleure. On a fait quelques changements sur la monoplace après le sprint mais je ne pensais que ça aurait tant d'effets. Je suis ravi d'être en pole, cela faisait longtemps !", a savouré Verstappen.

Russell, qui l'avait emporté à Las Vegas et a fini troisième du sprint samedi après-midi, a bien cru remporter ces qualifications mais le Néerlandais lui a chipé la première place dans les derniers instants pour seulement 55 millièmes de seconde.

McLaren, qui avait réussi un doublé lors du sprint quelques heures plus tôt, a encore pris le meilleur sur Ferrari et reste en position de force dans la lutte pour le titre mondial des constructeurs.

Norris et son équipier australien Oscar Piastri partiront en effet en troisième et quatrième positions, alors que la Scuderia devra se contenter des cinquième et septième places sur la grille du Monégasque Charles Leclerc et de l'Espagnol Carlos Sainz, qui seront séparés par le sextuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

Le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), qui devrait atteindre dimanche la marque symbolique de 400 départs en Grands Prix, un record, s'élancera lui en huitième position. Le Top 10 est complété par le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et le Danois Kevin Magnussen (Haas).

Du côté d'Alpine, c'est la déception qui prime puisque le Français Pierre Gasly s'élancera en 11e position après avoir manqué la troisième partie des qualifications (Q3) pour seulement 12 millièmes de seconde, alors que son équipier et compatriote Esteban Ocon sera 20e et dernier place sur la grille.