F1: Max Verstappen restera chez Red Bull en 2026

Le quadruple champion en titre de Formule 1 Max Verstappen, au centre de spéculations qui l'envoyaient notamment chez Mercedes l'an prochain, restera chez Red Bull en 2026, a-t-il confirmé jeudi en marge du Grand Prix de Hongrie.

"Je pense qu'il est temps de mettre fin à toutes ces rumeurs, il a toujours été très clair pour moi que je resterais", a déclaré le Néerlandais aux médias présents sur le circuit du Hungaroring.

Interrogé ces dernières semaines sur son avenir chez Red Bull, en difficulté cette saison face aux puissantes McLaren, Verstappen n'avait jamais exprimé clairement son intention de rester.

"Je n'ai jamais vraiment rien dit à ce sujet parce que je me concentrais uniquement sur les discussions avec l'équipe concernant l'amélioration de nos performances, les idées pour l'avenir et l'an prochain", a-t-il expliqué, à l'aube de la pause estivale.

Le pilote de 27 ans, officiellement engagé chez Red Bull jusqu'en 2028, est pour l'heure troisième du classement pilotes, à 81 points du leader Oscar Piastri et à 61 points de son coéquipier chez McLaren Lando Norris.

Si Verstappen ne sera pas en mesure de prendre les rênes du championnat dimanche face aux McLaren, le Néerlandais est toutefois déjà certain de conserver pour l'instant la 3e place puisque derrière lui le Britannique George Russell compte 28 unités de retard et le maximum de points à gagner ce week-end et de 25.

clause caduque

Une position qui peut paraître anecdotique pour un multi-champion comme "Mad Max", mais qui a pu avoir de l'importance pour son avenir chez Red Bull.

Le pilote néerlandais Max Verstappen (Red Bull) lors des qualifications du Grand Prix de Formule 1 d'Arabie saoudite sur le circuit de Jeddah le 19 avril 2025. AFP

En effet, selon la presse spécialisée, Verstappen disposerait d'une clause dans son contrat qui lui permettrait de quitter Red Bull avant la fin 2028 s'il ne figure pas dans le Top 3 au championnat pilotes lors de la pause estivale - clause qui ne peut désormais plus s'appliquer.

L'influent conseiller de Red Bull Helmut Marko avait déjà assuré lundi à plusieurs médias allemands que Verstappen "pilotera[it] pour Red Bull en 2026".

La confirmation du maintien de Verstappen chez Red Bull l'an prochain intervient trois semaines après le renvoi de Christian Horner qui dirigeait l'équipe Red Bull depuis ses débuts en F1 comme constructeur en 2005.

Le Britannique de 51 a été limogé sans qu'une raison officielle ne soit donnée. Il était toutefois notoire que les relations qu'il entretenait avec le "clan" Verstappen - notamment le père de Max, Jos, lui-même ancien pilote de F1 - étaient mauvaises.

Accusé par une collaboratrice de "comportement inapproprié" en février 2024, Christian Horner avait été blanchi quelques semaines plus tard au terme d'une enquête interne indépendante. Mais cet épisode avait révélé au grand jour les tensions avec le clan Verstappen.

Max Verstappen a fait toute sa carrière en F1 chez Red Bull ou, à ses débuts, son écurie soeur Toro Rosso (devenue depuis Racing Bulls). Depuis son passage chez Red Bull en 2016, il a remporté 65 Grand Prix et quatre championnats du monde des pilotes (2021, 2022, 2023, 2024).