F1: Max Verstappen s'offre une pole position inattendue en Grande-Bretagne

On les attendait devant, mais Max en a décidé autrement: le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen partira en pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne après avoir décroché le meilleur temps lors des qualifications disputées samedi à Silverstone, au nez et à la barbe de McLaren et Ferrari.

Sur le célèbre tracé anglais, théâtre du premier GP de F1 il y a 75 ans, le pilote Red Bull - au coeur de rumeurs l'envoyant chez Mercedes l'an prochain - s'élancera dimanche devant les McLaren du leader au championnat, l'Australien Oscar Piastri, et du Britannique Lando Norris.

"C'était assez délicat avec le vent, tout bougeait, ces voitures sont extrêmement sensibles", a réagi Verstappen, qui était en retrait depuis le début du week-end. Il s'agit de la 44e pole position du Néerlandais en F1 – sa première depuis le GP de Miami début mai.

La deuxième ligne de cette 12e manche (sur 24) de la saison sera 100% britannique, Norris ayant devancé de seulement 19/1000e George Russell (Mercedes), quatrième.

"Ce n'était pas la meilleure, mais c'était tout de même une bonne journée", a concédé Norris. "Une bonne bataille nous attend demain".

Au classement général, le pilote McLaren compte pour l'instant 15 points de retard sur son coéquipier Piastri. Troisième, Max Verstappen est distancé de 61 points.

Hamilton "satisfait" de sa Ferrari

Le pilote britannique de Ferrari Lewis Hamilton lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone le 5 juillet 2025. AFP

Devant des tribunes pleines et sous un ciel très couvert – quelques gouttes sont tombées durant les qualifications – le roi de Silverstone Lewis Hamilton partira 5e, devant son coéquipier monégasque chez Ferrari Charles Leclerc, 6e.

"Je suis vraiment satisfait des progrès", s'est félicité Hamilton, très performant lors des essais libres. "Mon tour rapide était vraiment bien jusqu'au dernier virage" où le pilote de 40 ans a perdu du temps. Sans cela, "j'aurais probablement été sur la première ligne", a-t-il encore dit.

Pour son premier week-end chez lui avec la Scuderia, le Britannique tentera dimanche de renouer avec la victoire, ou du moins retrouver le chemin du podium, lui qui n'a jamais fait mieux qu'une quatrième place cette saison en onze Grands Prix, avec toutefois une victoire en mars dans la course sprint en Chine.

Dans "son jardin", le septuple champion du monde, vainqueur de l'édition 2024 du GP, affole les statistiques. Il est notamment le pilote comptant le plus grand nombre de victoires à Silverstone (9). Jamais un pilote de F1 ne s'est autant imposé que lui sur un même circuit.

Au championnat constructeurs, si McLaren est largement en tête, Ferrari est remontée à la deuxième place grâce à une version récemment améliorée de sa SF-25. De quoi cultiver les espoirs d'Hamilton, qui compte une série de 15 podiums consécutifs à Silverstone, ce qui constitue là encore un record absolu sur un même tracé.

Gasly surprenant 8e

Le pilote français Pierre Gasly (Alpine) participe aux qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule Un sur le circuit de Silverstone le 5 juillet 2025. AFP

L'Italien Andrea Kimi Antonelli s'est qualifié 7e mais ne partira que 10e. Le pilote Mercedes a été pénalisé de trois places après avoir été jugé coupable d'un accrochage avec Verstappen dimanche dernier en Autriche.

Pierre Gasly, qui était en délicatesse avec son Alpine lors des essais libres, semble avoir retrouvé de la performance samedi après-midi : qualifié 10e, le Français sera 8e sur la grille à la faveur de la pénalité d'Antonelli, mais aussi celle du Britannique Oliver Bearman (Haas), 8e des qualifications mais pénalisé de dix places à cause d'une infraction sous drapeau rouge lors de la dernière séance d'essais samedi matin.

"Nous avons eu beaucoup de difficultés tout au long du week-end et nous ne sommes vraiment pas à l'aise avec cette voiture", a reconnu Gasly samedi soir. "Mais nous avons essayé beaucoup de choses et avons essayé de nous en tenir à nos objectifs en nous concentrant sur notre package afin d'essayer d'en tirer le meilleur".

Son coéquipier chez Alpine Franco Colapinto partira dernier, la faute à une sortie de piste en tout début de qualifications.

Les deux autres Français engagés dans l'élite, Isack Hadjar (Racing Bulls) et Esteban Ocon (Haas) s'élanceront respectivement 12e et 14e.