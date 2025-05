F1: McLaren de retour à Miami, où tout a (re)commencé

Un an après le succès du Britannique Lando Norris qui avait marqué son retour au premier plan de l'écurie McLaren, celle-ci se présente en grand favorite ce week-end au GP de Formule 1 de Miami, où l'équipe britannique tentera de confirmer sa supériorité.

La dernière édition de l'épreuve floridienne avait marqué un réel tournant dans la saison 2024 avec l'avènement des monoplaces de couleur papaye qui allaient ensuite mener la vie dure au triple tenant du titre néerlandais Max Verstappen, qui était toutefois parvenu à conserver sa couronne non sans trembler.

Red Bull avait en effet affiché à Miami ses premières lacunes et entamé sa lente dégringolade qui l'a vue terminer en 2024 seulement troisième au classement des constructeurs, bien loin de Ferrari et de McLaren, qui avait arraché le titre lors de la dernière course de la saison à Abu Dhabi.

On prend les mêmes et on recommence ? Pas tout à fait puisqu'en 2025, c'est McLaren qui va débarquer aux abords du Hard Rock Stadium, l'antre des Dolphins, l'équipe de football américain de Miami, en ayant remporté quatre des cinq premières courses, à l'image de Red Bull la saison passée.

Le pilote néerlandais de Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) lors d'une conférence de presse avant le Grand Prix d'Arabie saoudite à Jeddah le 17 avril 2025. AFP/Archives

L'écurie basée à Woking (Angleterre) sera donc l'équipe à battre sous la chaleur floridienne mais le format sprint, avec une seule séance d'essais libres, pourrait bien rebattre les cartes, à l'image de la victoire inattendue du britannique Lewis Hamilton (Ferrari) lors de la première course sprint de la saison, fin mars en Chine.

"Cela a fait du bien de recharger les batteries après trois courses consécutives exigeantes, mais je suis heureux de remonter dans la voiture, surtout à Miami. C'est là que j'ai remporté mon premier Grand Prix donc c'est un endroit vraiment spécial pour moi. J'ai bien préparé ce rendez-vous au simulateur donc ce devrait être encore un bon week-end pour nous", a déclaré Norris.

Piastri, l'homme en forme

Présenté en grand favori pour le titre mondial en début de saison, le Britannique doit faire face à une forte concurrence, notamment de son coéquipier australien Oscar Piastri, vainqueur de trois des quatre derniers GP de la saison et désormais leader du championnat du monde.

Le pilote de Formule 1 australien Oscar Piastri (McLaren) après sa victoire au Grand Prix d'Arabie saoudite à Jeddah le 20 avril 2025. AFP/Archives

"Je vise un nouveau week-end solide ici avant de commencer la tournée européenne. Il y a un sprint ce week-end donc il y aura encore plus d'opportunités à saisir afin de poursuivre sur notre lancée", a souligné le natif de Melbourne.

Comme à Bahreïn et en Arabie saoudite, les fortes chaleurs attendues en Floride devraient faire de la dégradation des pneus un élément essentiel du week-end. Les pilotes qui gèreront au mieux leurs gommes seront ceux qui s'en sortiront, d'autant qu'il n'y aura qu'un roulage vendredi pour tester les différents types de pneus et récolter un maximum de données.

Le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull), mais aussi le Britannique George Russell (Mercedes), auteur d'un très bon début de saison, ou encore Hamilton et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), tous habitués à bien gérer leurs gommes, auront probablement un bon coup à jouer ce week-end autour du Hard Rock Stadium, dont la pelouse accueille toujours un spectaculaire paddock.

Côté français, les trois pilotes tricolores devraient batailler pour arracher les quelques points que les quatre écuries de pointent daigneront bien laisser au reste de le meute.

Alpine et Pierre Gasly continuent de progresser, mais l’écurie franco-britannique a encore du mal à convertir en points les promesses affichées en début de week-end.

Esteban Ocon, lui, sera en quête de la régularité qui fait tant défaut cette saison à sa monoplace Haas, capable du pire, comme du meilleur.

Enfin, le rookie Isack Hadjar (Racing Bulls), solide depuis le début de l'année, continuera son apprentissage et essaiera de grappiller encore quelques points précieux.