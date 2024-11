F1: Norris domine l'unique séance d'essais libres au Brésil

Lando Norris (McLaren) a réalisé le meilleur temps de l'unique séance d'essais libres du Grand Prix du Brésil, 21e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit d'Interlagos.

Sur une piste à plus de 55°C (et 25°C dans l'air), le Britannique, deuxième du championnat du monde à 47 points du leader Max Verstappen, a devancé deux de ses compatriotes, George Russell (Mercedes) et Oliver Bearman, qui remplace au moins jusqu'à samedi midi le Danois Kevin Magnussen, malade, chez Haas.

L'autre McLaren, celle de l'Australien Oscar Piastri, a terminé 4e. Les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui ont remporté une victoire chacun lors des deux derniers rendez-vous, ne sont que 6e et 7e.

Chez les Français, Pierre Gasly a réalisé le 10e meilleur chrono, son coéquipier chez Alpine Esteban Ocon le 18e temps.

Verstappen n'a pris lui que le 15e temps de la séance. Contrairement à la majorité des pilotes, le Néerlandais n'a toutefois pas enregistré de tour rapide en pneus tendres, les plus performants.

En toute fin de séance, le pilote Red Bull a interrompu son dernier tour alors qu'il semblait être en mesure de se placer parmi les pilotes les plus rapides de la séance.

Le pilote néerlandaisMax Verstappen assis dans sa voiture dans son garage du circuit Jose Carlos Pace, à São Paulo, au Brésil, le 31 octobre 2024, avant le prochain Grand Prix de Formule 1 de São Paulo, le 3 novembre prochain AFP

Mais plus important que ces chronos pour le moment anecdotiques, Verstappen sera pénalisé de cinq places sur la grille de départ du GP dimanche, pour un changement de moteur à combustion interne au-delà des quotas autorisés.

Au championnat, le triple champion en titre compte 47 points d'avance sur Norris, tandis que 34 points maximum (contre 26 habituellement) seront à glaner grâce à l'avant-dernière des six courses sprint prévues cette saison qui sera courue samedi, modifiant le déroulement du week-end.

Ainsi, les pilotes n'effectuent qu'une séance d'essais libres le vendredi avant les qualifications à 15h30 locales qui déterminent la grille de la course sprint courue le lendemain (11h00). Après cette course, les pilotes disputeront les qualifications "classiques" (à partir de 15h00), qui détermineront la grille de départ du GP du dimanche.

. 1re séance d'essais libres:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:10.610 (29 tours)

2. George Russell (GBR/Mercedes) 1:10.791 (24)

3. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:10.805 (30)

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:10.950 (30)

5. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:10.955 (28)

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.038 (31)

7. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:11.100 (30)

8. Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:11.124 (26)

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:11.215 (26)

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:11.216 (27)

11. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:11.301 (26)

12. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:11.483 (25)

13. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) 1:11.619 (31)

14. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:11.651 (29)

15. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:11.712 (30)

16. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:11.754 (30)

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:11.783 (26)

18. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:11.827 (26)

19. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:11.845 (28)

20. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1:12.883 (27)

./bds/hdy