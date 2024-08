F1: Norris écoeure Verstappen sur ses terres

Pole position, meilleur tour en course et très large victoire: ce week-end à Zandvoort, Lando Norris (McLaren) a écoeuré Max Verstappen (Red Bull), invaincu jusque-là sur ses terres, et relancé le suspense au championnat.

Le Britannique, qui avait devancé le Néerlandais de 356 millièmes samedi en qualifications, un gouffre, a récidivé dimanche en reléguant le triple champion du monde à près de 23 secondes, un écart abyssal.

Norris a fait taire les dizaines de milliers de supporters de +l'armée orange+ qui avait rugi quand Verstappen avait pris la tête au premier virage et a écrasé la concurrence, s'imposant avec près de 23 secondes d'avance sur le Néerlandais. Et grâce à un dernier tour supersonique, il s'est même permis le luxe de réaliser un +hat-trick+ pole position/victoire/meilleur tour en course !

"Même après mon mauvais départ, au bout de quelques tours je me suis rendu compte qu'on était très rapide et que je devrais pouvoir repasser Max (Verstappen). La voiture a été incroyable durant tout le week-end, notre rythme a vraiment été phénoménal", a souligné l'Anglais de 24 ans.

McLaren a confirmé ce week-end la tendance observée lors des dernières courses: l'écurie britannique est la plus rapide du plateau, et de loin désormais.

Norris peut encore croire au titre

De plus, les nouveautés apportées ce week-end aux Pays-Bas semblent fonctionner à merveille pour les monoplaces de couleur papaye et l'espoir pour Norris de se battre avec Verstappen pour le titre de champion du monde semble bel et bien réaliste.

Le pilote néerlandais Max Verstappen (Red Bull) après avoir terminé 2e du Grand-Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort le 25 août 2024. AFP

Si le Néerlandais compte encore un confortable matelas de 70 longueurs d'avance sur l'Anglais, qui avait affirmé en début de week-end toujours croire à la possibilité de détrôner le triple champion du monde en titre, les huit points repris ce week-end permettent de toujours croire à une folle remontée pour le pilote McLaren.

Verstappen, qui a enchaîné une cinquième course consécutive sans succès, une première depuis la saison 2020, avait le masque dimanche après la course.

"Tout le week-end a été globalement mauvais. On a vraiment manqué de rythme, a déploré le Néerlandais en conférence de presse. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la voiture ces derniers temps, il faut vraiment qu'on trouve ce qui se passe."

Toutefois, il ne faut jamais généraliser la vérité d'un circuit, car d'un tracé à un autre, les performance d'une monoplace peuvent varier beaucoup. L’expérimenté Verstappen a encore beaucoup de marge et serait sacré même en finissant deuxième des neuf dernières courses.

Ferrari retrouve le sourire

Le pilote monégasque Charles Leclerc (Ferrari) fête sa 3e place au Grand-Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort le 25 août 2024. AFP

Si Red Bull faisait grise mine dimanche, Ferrari a retrouvé le sourire. Après un début de week-end très compliqué, marqué par les sixième et dixième places sur le grille de Charles Leclerc et Carlos Sainz, la Scuderia a réalisé une course parfaite et a été récompensée puisque le Monégasque a décroché la troisième place et l'Espagnol la cinquième.

"Se retrouver sur le podium est un superbe résultat et une bonne surprise. Nous avons été très forts aujourd'hui (dimanche), alors qu'hier (samedi) on était en difficulté. Il faut qu'on trouve l'explication car pour l'instant on ne sait pas pourquoi", a expliqué Leclerc.

Mercedes, qui avait gagné trois des quatre derniers GP avant la trêve estivale, a déçu puisque les Britanniques George Russell et Lewis Hamilton ont dû se contenter des septième et huitième rangs. Le septuple champion du monde a toutefois limité la casse car il s'était élancé seulement en 14e position.

Pour son premier week-end à la tête d'Alpine, le nouveau directeur Oliver Oakes a vu l'un de ses pilotes français, Pierre Gasly, terminer à la neuvième place et ainsi inscrire deux points à l'issue d'une course très solide.

"On était vraiment en difficulté vendredi donc j'aurais signé sans hésiter pour cette neuvième place ! J'ai réalisé un bon départ puis j'ai pris beaucoup de plaisir, notamment en me défendant face à Lewis (Hamilton) et Carlos (Sainz). Les sensations dans la voiture étaient bonnes aujourd'hui donc je suis extrêmement content", a réagi le Normand.

Son équipier et compatriote Esteban Ocon, 15e sur la grille de départ a terminé la course dans la même position.