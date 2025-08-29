F1: Norris encore devant lors des essais libres 2, Alonso dans le coup

Le Britannique Lando Norris au volant de sa McLaren négocie un virage lors de la deuxième séance d'essais libres du GP des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort, le 29 août 2025

Le Britannique Lando Norris a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, 15e manche (sur 24) de la saison de Formule 1, vendredi à Zandvoort.

Sous le ciel capricieux de la côte néerlandaise mais sans la pluie pourtant attendue, le pilote McLaren, qui était déjà le plus rapide lors de la première séance, a devancé le double champion du monde espagnol Fernando Alonso (Aston Martin).

Son équipier chez McLaren, le leader au championnat Oscar Piastri, complète le Top 3. Seuls 89/1000e séparent Norris de Piastri.

Derrière, le Britannique George Russell (Mercedes) a pris le quatrième temps, devant le héros local Max Verstappen, cinquième avec sa Red Bull.

"Nous sommes toujours confrontés aux mêmes difficultés", a déploré le champion en titre. "Nous avons essayé beaucoup de choses avec la voiture, mais cela ne semble pas vraiment changer la donne (...), nous allons voir si nous pouvons trouver d'autres solutions, mais je ne m'attends pas à un revirement spectaculaire" d'ici les qualifications, a-t-il encore dit.

Le champion du monde Max Verstappen (Red Bull) lors des essais librss du GP des Pays-Bas à Zandvoort, le 29 août 2025 AFP

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton termine sixième et Charles Leclerc, son coéquipier chez Ferrari, huitième.

Chez les Français, Esteban Ocon (Haas) a signé le 15e meilleur temps, Pierre Gasly (Alpine), le 19e.

Pour Isack Hadjar, la journée s'est mal terminée : entré en piste bien après les autres pilotes, le Parisien n'a pas pu faire de tour complet, la faute à une perte de puissance sur sa Racing Bulls.

Cette dernière heure d'essais libres de la journée a été marquée par la sortie de piste de Lance Stroll, qui a perdu le contrôle de son Aston Martin avant de venir taper un mur à haute vitesse. Le Canadien avait signé le troisième temps de la première séance.

L'incident a provoqué un drapeau rouge d'une dizaine de minutes, le temps de nettoyer et de sécuriser la piste.

Le Thaïlandais Alex Albon (Williams) est également parti à la faute vingt minutes plus tard, ce qui a nécessité une nouvelle interruption.

Samedi, les pilotes pourront parfaire les réglages de leurs monoplaces lors de la troisième et dernière séance d'essais libres prévue à 11h30 (locales, GMT+2), avant de disputer les qualifications à 15h00.

Au championnat, Norris compte pour l'instant seulement neuf points de retard sur Piastri.

. 2e séance d'essais libres:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:09.890 (28 tours)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:09.977 (20)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:09.979 (29)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:10.274 (25)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:10.478 (23)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:10.738 (22)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:10.795 (26)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:10.834 (23)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:10.957 (26)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:11.080 (25)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:11.113 (26)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:11.185 (21)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:11.320 (25)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:11.339 (25)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:11.361 (23)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:11.682 (30)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:11.756 (16)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:11.975 (7)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:12.122 (28)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 0.000 (1)

