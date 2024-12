F1: Norris gagne le GP d'Abou Dhabi, le titre des constructeurs pour McLaren

Lando Norris a remporté le Grand Prix d'Abou Dhabi, 24e et dernière manche de la saison de Formule 1, et offert à son écurie McLaren le titre mondial des constructeurs, dimanche sur le circuit de Yas Marina.

Le Britannique, leader de la course de bout en bout, n'a pas laissé de place au suspense mais Ferrari s'est bien battu jusqu'au bout avec un double podium de l'Espagnol Carlos Sainz et du Monégasque Charles Leclerc, qui a livré un récital en remontant de la 19e à la 3e place.

"C'est incroyable, pas seulement pour moi mais pour toute l'équipe. L'équipe a réalisé un travail incroyable. Après 26 ans d'attente, c'est vraiment particulier de remporter ce titre. C'est un moment historique, a savouré Norris. Maintenant mon objectif est d'être champion du monde l'année prochaine. J'ai commis des erreurs mais j'ai beaucoup appris" cette année.

Malgré la 10e place d'Oscar Piastri, parti en tête à queue après avoir été percuté au premier virage par le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull), qui a écopé d'une pénalité de dix secondes, McLaren, qui comptait 21 longueurs d'avance sur la Scuderia avant la course, a conservé un avantage de 14 points pour décrocher sa neuvième couronne planétaire des constructeurs, la première depuis 1998.

"Je savais que je devais prendre le plus de risques possible, c'est ce que j'ai fait mais on partait de trop loin et on ne pouvait pas faire mieux. Ca fait mal, on termine tellement proche, c'est dommage mais on a tout essayé au moins", a souligné Leclerc.

Norris a remporté sans trembler sa quatrième victoire de la saison pour s'assurer la place de dauphin au classement des pilotes avec 63 longueurs de retard sur Verstappen, qui a terminé sixième dimanche.

Pour la dernière course de sa carrière au volant d'une Mercedes, écurie où il a passé 12 saisons et qu'il va quitter pour rejoindre Ferrari, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a pris la quatrième place devant son équipier et compatriote George Russell.

Même s'il n'est pas monté sur le podium, le Britannique, en larmes, a tout de même garé sa Flèche d'argent sur la grille où un hommage lui a été rendu alors que les feux d'artifice illuminaient le circuit de Yas Marina.

Le Français Pierre Gasly a terminé septième dimanche après une course solide et a permis à son écurie Alpine de conserver la sixième place au classement des constructeurs avec sept points d'avance sur Haas.