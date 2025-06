F1: Norris se rassure en écrasant les qualifications en Autriche

Deux semaines après son erreur au Canada, le Britannique Lando Norris (McLaren) a idéalement lancé son opération rachat en décrochant la pole position du GP d'Autriche de F1 après avoir survolé les qualifications, samedi sur le Red Bull Ring.

Le vice-champion du monde, sous pression après avoir percuté son coéquipier australien Oscar Piastri en fin de course à Montréal, ce qui l'avait contraint à l'abandon, a répondu de la plus belle des manières sur la piste en écrasant ses adversaires sur la vallonné tracé autrichien.

Norris s'est ainsi permis le luxe de devancer son premier poursuivant, le surprenant Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), de plus d'une demi-seconde sur un tour de circuit pourtant très court puisqu'il dure à peine plus d'une minute.

Lando Norris (MacLaren), qui a réalisé le meilleur temps des qualifications et s'élancera en pole position au Grand Prix de F1 d'Autriche, le 28 juin 2025 sur le circuit de Spielberg APA/AFP

"C'était un très bon tour, c'est sûr. Je suis très heureux, c'est un bonne journée et un bon week-end jusque-là, j'espère poursuivre sur cette lancée demain (dimanche) mais la course sera longue", a réagi l'Anglais en sortant de son baquet.

Ferrari en embuscade

Après avoir bêtement perdu dix points précieux dans la course au titre mondial face à Piastri, qui le devance désormais de 22 longueurs, le Britannique s'est placé en situation idéale pour se relancer dimanche en décrochant la 12e pole position de sa carrière, la troisième cette saison.

"C'est sûr que cela me donne beaucoup de confiance pour demain. Je me sens très à l'aise dans la voiture depuis le début du week-end et les améliorations apportées ici semblent fonctionner. J'espère réaliser une bonne course, mais elle sera longue donc il faudra rester performant", a-t-il souligné.

Contre toute attente, c'est Leclerc qui pourrait lui donner un coup de pouce puisque le pilote Ferrari a relégué Piastri au troisième rang en arrachant sa place en première ligne. Habituellement à la peine le samedi, la Scuderia s'est montrée performante en Autriche puisque le Britannique Lewis Hamilton partira, lui, en quatrième position.

"Dernièrement, on était solide en course mais en difficulté en qualifications donc je suis très content de démarrer en première ligne. Je ne sais pas si nous pourrons lutter pour la victoire, mais nous avons plutôt un bon rythme en course donc nous allons nous battre", a expliqué le Monégasque.

Verstappen décevant

Le quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen (Red Bull), n'a en revanche pas brillé sur les terres de son écurie, se plaignant notamment d'une voiture "inconduisible" avec "aucune adhérence".

Le Néerlandais, qui avait décroché la pole lors des cinq derniers Grands Prix disputés au Red Bull Ring (4 GP d'Autriche, 1 GP de Styrie), a cette fois été impuissant, échouant à la septième place, derrière la Racing Bulls de son ancien coéquipier néo-zélandais Liam Lawson !

"Jusqu'à présent le week-end n'a pas été facile. Nous avons manqué de rythme et la chaleur n'a pas aidé. Les réglages n'étaient pas les bons mais une fois en piste, on ne peut plus rien y faire. Ça ne sera pas facile demain (dimanche) mais on va tout analysé afin d'optimiser nos chances pour la course", a expliqué +Mad Max+.

Le Français Pierre Gasly (Alpine), à la peine depuis le début du week-end, a encore réussi à se hisser en Q3 (troisième partie des qualifications) malgré tout, même s'il a pris la dixième place avec avoir réalisé involontairement un joli double tête-à-queue dans le dernier virage lors de son second tour rapide.

Après sa dernière place lors des qualifications au Canada, le Normand s'est bien repris et peut espérer grappiller quelques points dimanche si la performance de sa monoplace ne s'effondre pas en course comme cela arrive régulièrement cette saison.

Les deux autres Tricolores de la grille ont en revanche confirmé leurs difficultés observées depuis vendredi: Isack Hadjar (Racing Bulls) a dû se contenter du 13e rang, alors qu'Esteban Ocon (Haas) n'a pas réussi à s'extraire de la Q1 et partira en 17e position.