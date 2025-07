F1: nouveau doublé McLaren avec Norris devant Piastri au terme d'un GP de Grande-Bretagne fou

Le Britannique Lando Norris a remporté dimanche le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 devant son équipier chez McLaren, le leader au championnat Oscar Piastri, et l'Allemand Nico Hulkenberg, qui décroche à 37 ans son premier podium dans l'élite au terme d'un GP largement perturbé par les averses.

Sur un tracé rendu piégeux par la pluie, les McLaren ont encore dominé les débats et ce en dépit d'une pénalité de dix secondes infligée à Piastri, jugé coupable d'avoir freiné brutalement derrière la voiture de sécurité, juste avant la reprise de la course, alors qu'il était en tête.

"Je ne vais pas en dire plus, je n'ai pas envie d'avoir de problèmes", a réagi Piastri, la mine fermée à quelques instants de monter sur le podium. "Apparemment, on ne peut plus freiner derrière la voiture de sécurité", a-t-il encore pesté.

"C'est magnifique (...) c'était une course incroyable, stressante comme toujours, mais le soutien des fans a fait la différence", a savouré pour sa part Norris, qui remporte pour la première fois son GP national, 12e manche (sur 24) de la saison. Impérial chez lui, l'Anglais n'a commis aucune erreur et signe sa quatrième victoire de l'année.

Avec ce nouveau doublé -son cinquième cette saison- l'écurie anglaise s'envole un peu plus encore au championnat constructeurs et compte désormais 238 points d'avance sur Ferrari, deuxième.

Les deux McLaren de suivent avec Oscar Piastri devant Lando Norris lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone, le 6 juillet 2025 POOL/AFP

Au championnat pilotes, Oscar Piastri voit revenir à huit points seulement son coéquipier Norris, deuxième. Le Néerlandais Max Verstappen, cinquième du GP, reste troisième au général mais compte désormais 69 points de retard sur le leader.

La Red Bull "inconduisible"

Parti en pole position, Max Verstappen a pourtant réussi à tenir tête aux McLaren qui s'élançaient juste derrière lui. Jusqu'au 8e tour (sur 52), lorsque Piastri, deuxième sur la grille, a doublé le Néerlandais sur une piste séchante, après la pluie tombée jusqu'à quelques minutes avant le départ.

La piste séchante ne le sera toutefois pas restée longtemps, nécessitant l'intervention d'une première voiture de sécurité déployée à cause de la pluie revenue – puis une seconde après la sortie de piste du Français Isack Hadjar (Racing Bulls) venu accrocher l'arrière de la Mercedes d'Andrea Kimi Antonelli dans une visibilité réduite à néant. Les deux pilotes ont dû abandonner.

A la relance de la course à la fin du 21e tour, le champion en titre a commis une rare erreur de pilotage qui l'a fait rétrograder à la 10e place alors qu'il était deuxième. Au volant d'une Red Bull "inconduisible", le Néerlandais n'est jamais parvenu à revenir sur les pilotes de tête.

"Je n'avais pas le rythme, a-t-il déclaré dimanche soir, mais nous avons pris les bonnes décisions au bon moment (...) nous avons fini cinquième, c'est probablement ce que nous pouvions faire de mieux".

Il termine derrière le roi de Silverstone Lewis Hamilton (Ferrari), qui, lui, échoue au pied du podium.

Max Verstappen dans le baquet de sa Red Bull sur la grille avant le GP de Grande-Bretagne à Silverstone, le 6 juillet 2025 AFP

Pour sa première course chez lui avec Ferrari, le septuple champion du monde britannique met fin à une série de 12 podiums consécutifs sur le légendaire circuit anglais.

"Ce n'était pas résultat que j'espérais", a concédé Hamilton. "La voiture était incroyablement délicate à conduire, mais j'ai beaucoup appris" , a-t-il aussi reconnu.

Hülkenberg et Gasly héroïques

Hamilton s'est notamment vu privé de podium par un Nico Hülkenberg stratosphérique sur le tracé anglais.

Le pilote de l'écurie Sauber Nico Hulkenberg décroche son premier podium en F1, le 6 juillet 2025 à Silverstone AFP

Parti d'une très lointaine 19e place, l'Allemand a notamment résisté à la pression d'Hamilton pour s'offrir - sous le soleil retrouvé - son premier podium en F1 après 239 GP disputés depuis 2010. Statistiquement, jamais un pilote n'avait compté autant de courses sans podium.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces conditions folles (...) n a fait de bons choix au bon moment", a réagi le pilote Sauber, qui permet à son équipe de remonter à la 6e place (sur 10) au championnat.

Autre exploit, celui de Pierre Gasly qui a terminé sixième. Le Français a offert une incroyable résistance dans des conditions cauchemardesques et au volant de son Alpine. Il s'agit du meilleur classement de l'équipe cette saison, qui reste toutefois dernière du classement constructeurs.