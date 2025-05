F1: nouvelle pole pour Piastri, doublé pour McLaren

Une semaine après la pole position du Britannique Lando Norris, c'est cette fois l'Australien Oscar Piastri qui a décroché samedi la première place sur la grille de départ du GP d'Espagne de F1, confirmant la supériorité de l'écurie McLaren.

Malgré une nouvelle règlementation sur les ailerons avants, qui était censée affaiblir l'équipe anglaise, personne n'a été en mesure de suivre le rythme infernal des monoplaces de couleur papaye.

Sous une chaleur orageuse et un ciel menaçant, qui n'a toutefois pas laissé échapper des gouttes de pluie un temps redoutées, Piastri a frappé un grand coup en repoussant son coéquipier à plus de deux dixièmes pour décrocher sa quatrième pole position de la saison.

C'est le plus gros écart jamais réalisé entre les deux premiers en qualifications cette saison, preuve que l'Australien, leader du championnat du monde avec trois longueurs d'avance sur Norris, a énormément progressé dans ce domaine par rapport à la saison dernière où il n'avait jamais réussi à s'élancer en tête.

"Je suis très heureux, on a trouvé du rythme depuis hier (vendredi) et j'ai réalisé de bons tours durant ces qualifications. C'est un très bon résultat mais il faudra aussi réaliser un bon départ demain (dimanche)", a souligné le natif de Melbourne.

Norris, vainqueur à Monaco dimanche dernier après avoir réalisé un tour exceptionnel en qualifications pour arracher la pole des mains du héros local Charles Leclerc, n'a cette fois pas réussi à reproduire une telle performance et devra se contenter de la deuxième place sur le grille.

Le pilote australien de McLaren Oscar Piastri (au centre), entouré de son coéquipier britannique Lando Norris et du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) après les qualification du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 sur le circuit de Catalunya à Montmelo le 31 mai 2025. AFP

"Oscar a piloté vraiment très bien, j'ai fait de petites erreurs mais il l'a mérité car il a été rapide tout le week-end. Mais je reste satisfait, c'est un très bon résultat pour l'équipe", a expliqué l'Anglais.

Au vu de la supériorité des McLaren en terme de rythme de course, elles seront les grandes favorites pour le Grand Prix dimanche, où la dégradation des pneus pourrait toutefois venir rebattre les cartes avec près de 50 degrés sur la piste. Les pilotes devront bien gérer leurs gommes et c'est une stratégie à deux arrêts qui se profile.

Verstappen en embuscade

Derrière ce duo, Max Verstappen (Red Bull) a arraché la troisième place sur la grille. Il a réalisé exactement le même chrono que George Russell (Mercedes), mais quelques secondes plus tôt, ce qui lui vaut d'être classé devant le Britannique.

Le quadruple champion du monde en titre, qui a remporté les trois derniers GP d'Espagne, est en embuscade et visera un nouveau podium pour ne pas trop se faire distancer par les McLaren au championnat du monde.

Le pilote néerlandais Max Verstappen (Red Bull) lors de la séance de qualification du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 sur le circuit de Catalunya à Montmelo le 31 mai 2025. AFP

"On a été plutôt efficace et je pense que cette troisième place est un résultat logique, on ne pouvait pas faire mieux. Les McLaren seront difficiles à battre mais on verra demain (dimanche) ce que l'on peut faire en course", a estimé le Néerlandais.

Le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari) a limité la casse pour la Scuderia en prenant la cinquième place, deux rangs devant son coéquipier Monégasque Charles Leclerc. La bon rythme affiché par les monoplaces rouges en course peut lui laisser entrevoir le podium, notamment si les changements de pneus sont parfaitement exécutés.

Deux Français ont réussi à se glisser en Q3, la troisième partie des qualifications, et partiront donc dans le Top 10 dimanche. Pierre Gasly (Alpine) a réalisé le huitième chrono, juste devant le rookie Isack Hadjar (Racing Bulls), très régulier pour sa première saison en F1.

"Je suis extrêmement content, je pense que c'est ma meilleure qualification de l'année. J'ai réussi à faire les bons temps au bon moment et j'ai été chercher un super chrono", a déclaré Gasly avant d'aller regarder la finale de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain, son club fétiche, avec Hadjar, Parisien et aussi fan du PSG.