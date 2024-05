F1: nouvelle victoire pour Verstappen lors du sprint à Miami

Le podium du sprint de Miami: au centre Max Verstappen, vainqueur, à gauche Charles Leclerc, deuxième, et à droite Sergio Perez, troisième, samedi 4 mai à Miami.

Sans surprise, Max Verstappen (Red Bull) a remporté une nouvelle victoire samedi lors du sprint du Grand Prix de Miami de Formule 1, disputé sur le Miami International Autodrome, autour du Hard Rock Stadium.

Le triple champion du monde en titre a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et son coéquipier chez Red Bull, le Mexicain Sergio Pérez.

Parti en pole position, le Néerlandais a un peu manqué son départ mais a coincé Leclerc sur la droite de la piste pour pouvoir garder la tête au premier virage. Il a ensuite contrôlé la course mais sans parvenir à beaucoup distancer ses deux poursuivants.

Le départ de la course sprint du Grand Prix de Miami de F1, samedi sur l'Autodrome International de Miami Gardens, en Floride. AFP

"Ce n'était pas entièrement parfait, nous avons encore du travail à faire, mais au moins avec le nouveau format, on peut encore peaufiner les réglages de la voiture en vue des qualifications. Mais c'est bien d'avoir gagné, même s'il y a des choses à améliorer", a souligné "Mad Max".

Leclerc, qui avait réussi la prouesse de prendre la deuxième place des qualifications après avoir effectué seulement trois tours lors des essais libres en raison d'un tête-à-queue, a effectué une course solide pour terminer à un peu plus de trois secondes de l'intouchable Verstappen.

"Je suis bien parti mais j'étais à l'intérieur au premier virage et je n'ai pas voulu prendre trop de risques car il y a les qualifications après la course sprint. Ensuite j'ai poussé mais il avait un peu plus de rythme que nous", a expliqué le Monégasque.

Charles Leclerc (Ferrari) était parti en tête à queue lors des qualifications pour la course sprint du GP de Miami, vendredi soir. AFP

Pérez, doublé par le surprenant Australien Daniel Ricciardo (Racing Bulls) au départ, a repris sa troisième place quelques tours plus tard mais n'a jamais réussi à rattraper Leclerc.

Au prix d'une défense acharnée, Ricciardo a décroché une superbe quatrième place, devant la seconde Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et son compatriote Oscar Piastri (McLaren). Les six premiers de la course ont ainsi conservé leur position de départ.

Fausse joie pour Hamilton

Max Verstappen, leader du championnat du monde de F1, s'installe au volant de sa Bull Racing samedi à Miami avant la course sprint. AFP

Le début de la course avait été marquée par un accrochage au premier virage qui a entraîné l'abandon du Britannique Lando Norris (McLaren) et du Canadien Lance Stroll (Aston Martin). Touché également, Fernando Alonso (Aston Martin) a pu continuer mais a terminé avant-dernier.

Le vétéran espagnol s'est insurgé au micro de DAZN que Lewis Hamilton, à l'origine de cet accrochage après avoir plongé à la corde, n'ait pas été sanctionné: "Je pense qu'ils ne décideront rien, parce qu'il n'est pas Espagnol, mais il a gâché la course de plusieurs pilotes."

Le Britannique, qui avait arraché la huitième place dans le dernier tour, a finalement été sanctionné de 20 secondes de pénalité pour un excès de vitesse dans les stands et termine seulement 16e.

La Ferrari du pilote espagnol Carlos Sainz Jr. sort des stands à Miami, pendant les qualifications de la course sprint vendredi. AFP

Le Japonais Yuki Tsunoda (Racing Bulls) engrange donc le point de la huitième place, derrière l'Allemand Nico Hülkenberg (Haas), qui a bien profité de l'accrochage du premier virage... et de l'aide de son coéquipier Kevin Magnussen.

Le Danois n'a pas hésité à se mettre à la faute plusieurs fois pour gêner ses poursuivants et permettre à son équipe de marquer de précieux points. Il a finalement écopé de quatre pénalités (35 secondes) et fini dernier.

Le Français Pierre Gasly (Alpine) a échoué à la porte des points, au 9e rang, tandis que son coéquipier et compatriote, Esteban Ocon a fini 15e.