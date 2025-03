F1: Oscar Piastri (McLaren) partira en pole position du GP de Chine

L'Australien Oscar Piastri partira en pole position du Grand Prix de Chine en Formule 1 dimanche, deuxième manche de la saison, après avoir décroché le meilleur temps lors des qualifications disputées samedi.

Sur le circuit de Shanghai toujours balayé par le vent, le pilote McLaren a décroché la première pole position de sa carrière.

"En Q3 (la 3e partie des qualifications où se joue la pole, NDLR, j'ai trouvé beaucoup de rythme, alors qu'en Q1 et Q2 j'avais vraiment du mal. La voiture a alors pris vie, comme moi", s'est félicité le poleman.

A l'extinction des feux dimanche à 15h00 (08h00 heure de Paris, 07H00 GMT), Piastri s'élancera en première ligne devant le Britannique George Russell (Mercedes).

La deuxième ligne est revenue au leader du championnat, l'Anglais Lando Norris (McLaren) et au champion en titre Max Verstappen (Red Bull), les deux se tenant en tout juste 24/1000e.

La troisième ligne sera 100% Ferrari, avec Lewis Hamilton devant son coéquipier monégasque Charles Leclerc, sixième des qualifications.

Plus tôt dans la journée, Hamilton s'est montré impérial lors de la course sprint, qu'il a dominée de la tête et des épaules samedi, s'offrant une première victoire avec Ferrari qu'il a rejoint en début d'année. Le King Lewis s'est imposé devant Piastri et Verstappen.

Les Français Esteban Ocon (Haas) et Pierre Gasly (Alpine) partiront respectivement 11e et 16e derrière leur jeune compatriote de 20 ans Isack Hadjar (Racing Bulls), 7e pour son deuxième GP dans l'élite.

Très loin derrière les pilotes de tête, le coéquipier néo-zélandais de Verstappen, Liam Lawson, partira dernier de la course.