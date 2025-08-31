F1: Oscar Piastri remporte le GP des Pays-Bas, premier podium pour Isack Hadjar, 3e

Le pilote McLaren Oscar Piastri vainqueur du Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit Zandvoort, le 31 août 2025

L'Australien Oscar Piastri, leader au championnat du monde de Formule 1, a remporté dimanche le Grand Prix des Pays-Bas devant le champion en titre Max Verstappen (Red Bull) et le Français Isack Hadjar, troisième et qui décroche à 20 ans son premier podium dans l'élite.

Parti en pole position, Piastri a dominé de bout en bout une course marquée par l'abandon de son coéquipier Lando Norris, deuxième au classement général. Le Britannique a été victime d'un problème mécanique à sept tours de la fin, alors qu'il était deuxième.

C'est un énorme coup dur pour Norris qui perd gros au classement: arrivé aux Pays-Bas avec un retard de seulement neuf points, le vice-champion en titre est désormais relégué à 34 unités à l'issue de cette 15e manche (sur 24) de la saison marquée par une série de rebondissements derrière Piastri.

Sous le ciel très menaçant de la côté néerlandaise, l'horizon était bien dégagé pour l'Australien. Auteur de la pole position pour la cinquième fois de la saison, il a dominé de la tête et des épaules une course qui allait de toute évidence revenir à McLaren, tant les monoplaces "papaye" se sont montrées véloces depuis les premiers essais vendredi.

Rien n'a semblé pouvoir faire vaciller l'imperturbable "Aussie" dans les dunes au bord de la mer du Nord - ni la pression de Norris dans ses roues avant d'abandonner, ni les trois voitures de sécurité, et encore moins la pluie tombée quelques minutes.

Hadjar dans la cour des grands

Dans le chaudron "oranje" acquis au héros national Max Verstappen, le champion en titre a terminé deuxième, sans jamais avoir vraiment pu rivaliser avec les surpuissantes McLaren.

Le Français Isack Hadjar (de face) ravi de sa troisième place au Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, le 31 août 2025 AFP

Auteur d'un excellent départ depuis la troisième place – départ qu'il savait crucial sur le circuit de Zandvoort où il est difficile de dépasser - le Néerlandais est tout de même parvenu à récupérer la deuxième position de Norris qu'il a conservée jusqu'au neuvième tour seulement – incapable de résister plus longtemps à son vice-champion.

Alors que la troisième place lui semblait promise, l'abandon de son rival est apparu comme un joli coup du destin pour le pilote Red Bull, tout comme pour Isack Hadjar qui, à 20 ans, devient le plus jeune Français à monter sur un podium en F1.

Quatrième sur la grille de départ, le pilote Racing Bulls avait déjà signé samedi une sacrée performance après avoir réalisé les meilleures qualifications de sa jeune carrière dans l'élite, où il a été promu en début de saison.

Le pilote monégasque Charles Leclerc dépité après le crash de sa Ferrari sur le circuit Zandvoort, le 31 août 2025 AFP

"Ce qui m'a le plus surpris, c'est d'avoir conservé cette quatrième place pendant toute la course", avant les déboires de Norris, a réagi le Francilien à l'arrivée. "Désolé pour Lando (...), mais nous n'avons commis aucune erreur, la voiture a été parfaite tout au long du week-end et je suis vraiment satisfait de moi".

Hadjar a notamment parfaitement résisté à Charles Leclerc (Ferrari), contraint d'abandonner, et à George Russell, qui a échoué au pied du podium avec sa Mercedes.

Les autres Français, Esteban Ocon (Haas) et Pierre Gasly terminent respectivement 10e et 17e.

Le cauchemar de Ferrari

Ferrari a vécu une course cauchemardesque après l'abandon de ses deux pilotes: victime d'une sortie de piste, Lewis Hamilton a été le premier à jeter l'éponge, suivi une trentaine de tours plus tard par Leclerc, victime lui d'un accrochage avec la Mercedes de l'Italien Andrea Kimi Antonelli.

"La voiture était un peu nerveuse, mais mon rythme semblait correct et je rattrapais George" pour la cinquième place, a expliqué Hamilton. "C'est très inhabituel de ne pas terminer une course et d'abandonner si tôt", a-t-il encore dit.

C'est un sacré coup dur pour la Scuderia, deuxième au championnat constructeurs, qui perd du terrain au général face à Mercedes, troisième et qu'elle ne distance plus que de douze points.

La saison se poursuit le week-end prochain à Monza, en Italie, chez Ferrari cette fois-ci où "Sir Lewis" est attendu pour sa première en rouge dans le "temple de la vitesse".