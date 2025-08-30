F1: Piastri coiffe Norris pour la pole aux Pays-Bas, Hadjar 4e

Le pilote McLaren Oscar Piastri vient de signer la pole-position pour le GP des Pays-Bas sur le circuit Zandvoort, le 30 août 2025

Phénoménales McLaren: Oscar Piastri, leader au championnat du monde de Formule 1, partira en pole position du Grand Prix des Pays-Bas dimanche après avoir décroché le meilleur temps des qualifications samedi devant son coéquipier Lando Norris, tandis que le jeune Français Isack Hajdar s'élancera 4e.

Sous le soleil de Zandvoort – et après des trombes tombées plus tôt dans la journée – Piastri a dominé pour 12/1000e de secondes seulement Norris et s'offre ainsi la cinquième pole position de sa carrière.

Une performance plutôt inattendue pour l'Austalien qui, comme l'ensemble du paddock, s'attendait à voir son équipier britannique en tête. "Le week-end s'annonçait un peu difficile jusqu'à présent, je suis vraiment content d'avoir réussi à m'en sortir ainsi", a réagi le poleman, que Norris avait systématiquement devancé durant les essais libres.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), troisième à plus de 250/1000e des McLaren, n'espérait pas battre ces deux monoplaces intouchables mais il s'est plutôt montré satisfait: "Ce week-end a été assez difficile pour nous jusqu'à présent, ces qualifications sont finalement le meilleur moment qu'on a connu", a déclaré le héros local.

La McLaren pilotée par l'Australien Oscar Piastri lors de la Q2 sur le circuit Zandvoort, le 30 août 2025 AFP

Devant son armée "oranje", le quadruple champion du monde en titre rêve de renouer avec la victoire - ou du moins avec le podium - pour l'honneur plus que pour la course au titre, qui semble promis aux puissantes McLaren, largement en tête du championnat.

La disette n'a que trop duré pour "Mad Max": vainqueur de seulement deux GP cette année, la dernière victoire du pilote Red Bull remonte à mai, en Emilie-Romagne (Italie).

Meilleure performance d'Hadjar

"Mad Max" partira dimanche devant le Français Isack Hadjar (Racing Bull), quatrième, qui signe sur le circuit de Zandvoort son meilleur résultat en qualifications dans l'élite.

Les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton partiront respectivement 6e et 7e.

Les autres Français de la grille, Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas), ne seront que 14e et 18e sur la grille de départ.

Ces qualifications étaient particulièrement importantes car le tracé de Zandvoort est étroit. Sachant qu'il est difficile de doubler en course, un bon départ sera essentiel à l'extinction des feux dimanche à 15h00 (13h00 GMT).

Isack Hadjar au volant de sa Racing Bull lors de la Q2 sur le circuit Zandvoort, le 30 août 2025 AFP

Au championnat, Oscar Piastri compte neuf points d'avance sur son équipier Lando Norris.

L'Australien visera dimanche une neuvième victoire en F1. Ce succès serait le 12e de McLaren en 15 courses cette année.

Au championnat des constructeurs, McLaren domine largement les débats devant Ferrari - près de 300 points les séparent. Mercedes est troisième, distancée de seulement 24 points par l'écurie au cheval cabré.