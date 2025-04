F1: Piastri s'impose à Bahreïn, Norris reste leader du championnat

Les meilleures voitures, trois victoires en quatre courses, et deux pilotes de niveau sensiblement égal: McLaren a tout pour être serein en ce début de saison, après la victoire d'Oscar Piastri dimanche au Grand Prix de Bahreïn.

L'écurie britannique repart de Sakhir - un circuit tracé au milieu des dunes du désert - en tête du championnat du monde des constructeurs de F1. Lando Norris occupe également la première place du classement des pilotes, avec trois points d'avance sur son équipier Piastri.

Les deux hommes, comme il est d'usage, s'étaient livré ces dernières semaines au petit jeu d'intox consistant à répéter que leurs voitures sont encore loin d'être parfaites. Histoire de donner des sueurs froides à la concurrence.

Mais dimanche, après la quatrième victoire de sa jeune carrière, Piastri a bien été obligé d'avouer: "Oui, j'ai une voiture formidable. Elle est rapide, elle est très bonne même si elle est parfois un peu difficile à piloter, et ce week-end, elle était vraiment dans la bonne fenêtre de performance".

Dominatrices, les voitures orange n'écrasent cependant pas la concurrence. Dimanche, George Russell a réussi à intercaler sa Mercedes à la deuxième place, entre les deux McLaren. Et Norris a dû attendre le 52e des 57 tours de course pour reprendre à Charles Leclerc (Ferrari) la troisième position.

Départ canon de Norris - George Russell (Mercedes) lors du GP de Bahrein, sur le circuit de Sakhir, le 13 avril 2025 AFP

Après le soporifique défilé du GP du Japon à Suzuka dimanche dernier, l'épreuve disputée en nocturne à Sakhir a offert un spectacle plus enthousiasmant.

Le départ a été déterminant: Piastri, auteur la veille de la pole position, a réussi à virer en tête au premier virage. Il a ensuite contrôlé la course de bout en bout, ne cédant quelques instants la première place qu'au moment des changements de pneus.

George Russell, parti de la deuxième ligne, a grillé la politesse à Charles Leclerc et s'est placé immédiatement dans le sillage du leader. Lui aussi a tenu sa position jusqu'au bout. "J'ai eu du mal à garder Lando derrière moi, s'il y avait eu un tour de plus je crois qu'il m'aurait dépassé", a cependant concédé le Britannique de Mercedes, quatrième au classement du championnat derrière les deux pilotes de McLaren et Max Verstappen (Red Bull).

Car derrière lui, Lando Norris, seulement sixième en qualification, avait pris un départ canon et gagné trois places avant même le deuxième virage.

- Ferrari encore au pied du podium

Le perdant du départ a été Charles Leclerc, parti en première ligne et retombé en quatrième position après quelques centaines de mètres.

Si les deux leaders n'ont jamais été dépassés en piste, la bataille pour le podium a fait rage. A la faveur d'un train de pneus plus frais, Leclerc a passé Norris au 25e tour et a cru enfin tenir le podium après lequel la Scuderia court depuis le début saison. Las! Norris est repassé devant à cinq tours de la fin.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) sort des stands lors du GP de Bahrein, le 13 avril 2025 sur le circuit de Sakhir POOL/AFP

Le Monégasque n'a pu que constater que sa Ferrari, même avec les améliorations apportées ce week-end, n'était pas encore au niveau des McLaren: "On n'aurait pas pu faire mieux aujourd'hui, on n'a pas encore la performance espérée", a-t-il dit: "J'ai tout essayé jusqu'à la fin pour garder ma place, et c'est encore plus décevant quand on donne absolument tout et qu'on finit quatrième".

Enfin le Français Pierre Gasly, en prenant la septième place, a offert à Alpine ses tous premiers points de la saison. L'écurie française était la seule, après trois Grands Prix, à n'avoir encore marqué aucun point.