F1: première victoire de Piastri et doublé de McLaren en Hongrie

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a décroché la première victoire de sa carrière en Formule 1 devant son équipier britannique Lando Norris, dimanche sur le Hungaroring.

Derrière ce doublé McLaren, le premier depuis l'été 2021, le Britannique Lewis Hamilton a pris la troisième place, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le triple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

L'issue de la course a été longue à se dessiner entre les deux monoplaces de couleur papaye puisque Norris, qui avait repris la tête à une vingtaine de tours de la fin après un arrêt aux stands décalé entre les deux pilotes, a attendu l'antépénultième tour pour respecter la consigne de son équipe et redonner la première place à Piastri, qui n'avait jamais réussi à le rattraper sur la piste

"C'est vraiment une sensation spéciale, c'est le jour dont j'ai rêvé quand j'étais enfant. C'était un peu compliqué à la fin alors que je m'étais mis dans une bonne position en début de course. Un grand merci à l'équipe, c'est un honneur de piloter une McLaren. C'est incroyable de maîtriser la course de la sorte et de faire un doublé, bravo à l'équipe", a réagi l'Australien.

Piastri avait réalisé un très bon départ et réussi à se faufiler à l'intérieur pour prendre les commandes au premier virage, alors que Verstappen était sorti très large et avait regagné la piste devant Norris. Mais pour éviter une sanction, Red Bull a demandé au Néerlandais de rendre la deuxième place au Britannique deux tours plus tard.

Le pilote britannique Lando Norris (à gauche) félicite son équipier chez McLaren, l'Australien Oscar Piastri, vainqueur du Grand Prix de Hongrie de Formule 1 sur le circuit du Hungaroring le 21 juillet 2024. AFP

Sous la chaleur hongroise, Piastri a ensuite creusé l'écart sur Norris et gardé la tête jusqu'à ce changement de pneus réalisé à deux tours d'intervalle aux deux-tiers de la course qui avait permis à Norris de passer premier.

Après de multiples échanges à la radio, le Britannique a fini par appliquer, à contre-coeur, la consigne de l'équipe pour offrir son premier succès à Piastri et parachever un week-end de rêve pour McLaren, qui dispose désormais de la voiture la plus rapide du plateau et pourrait relancer le championnat.

Verstappen à la faute

Lando Norris a ainsi réduit de huit points l'écart au championnat avec le triple champion du monde en titre, qui compte encore toutefois 76 longueurs d'avance, tandis que McLaren s'est emparé de la deuxième place au classement des constructeurs, revenant à seulement 51 points de Red Bull.

Le pilote britannique Lewis Hamilton (Mercedes) lors du Grand Prix de Hongrie de Formule 1 sur le circuit du Hungaroring le 21 juillet 2024. AFP

La bagarre a également été rude pour la troisième marche du podium, notamment entre Hamilton et Verstappen, qui se sont touchés à quelques tours de la fin. Le Néerlandais a plongé à l'intérieur au premier virage mais a bloqué ses roues au freinage et il s'est envolé après avoir percuté la roue avant droite du Britannique.

S'il a pu terminer la course, le Néerlandais, apparu très en colère à la radio durant toute la course, a perdu la quatrième place au profit de Leclerc à la suite de cet accrochage.

Côté français, Alpine n'a pas pu redresser la barre dimanche et aura connu un week-end catastrophique en Hongrie.

Après la grossière erreur stratégique en qualifications qui avait poussé les deux monoplaces en fond de grille, Pierre Gasly, qui avait vu sa course s'arrêter dès le tour de chauffe à Silverstone il y a deux semaines, a encore dû abandonner en raison d'une fuite hydraulique, alors qu'Esteban Ocon a terminé à une anonyme 18e place.