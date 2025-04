F1: Red Bull déjà sous pression après un début de saison compliqué

Réunion de crise après le flop à Bahreïn, fuite mal compensée des cerveaux, Max Verstappen esseulé et contraint aux miracles... Red Bull, déjà loin de McLaren dans la course au titre des constructeurs, est sous haute pression avant le GP d'Arabie Saoudite de F1 dimanche.

. 80 points de retard

Malgré sa victoire au Japon il y a deux semaines, Verstappen a glissé à la troisième place du classement des pilotes. Il est maintenant à huit points du leader Lando Norris (McLaren) après avoir terminé sixième à Bahreïn avec plus de 30 secondes de retard sur le vainqueur Oscar Piastri, au volant de l'autre McLaren.

Le quadruple champion du monde en titre a récolté à lui seul 69 des 71 points de l'écurie autrichienne, qui accuse déjà un énorme retard de 80 points au classement des constructeurs sur le leader McLaren après quatre courses.

. Réunion de crise

Alors que McLaren célébrait sa troisième victoire à Sakhir, Red Bull a convoqué une réunion de crise avec ses principaux dirigeants: le directeur de l'écurie Christian Horner, l'influent conseiller Helmut Marko, le directeur technique Pierre Waché et l'ingénieur en chef Paul Monaghan.

"Cette course a révélé des problèmes très clairs que nous devons résoudre très rapidement", a reconnu Horner dimanche.

"Vous pouvez un peu masquer le problème avec les réglages et nous avons pu y parvenir à Suzuka (victoire de Verstappen). Nous comprenons où se trouvent les problèmes, c'est trouver des solutions qui prend un peu plus de temps," a-t-il ajouté.

Verstappen, qui s'est retrouvé momentanément en dernière position dimanche, a déploré que "pratiquement tout se soit mal passé". Il aurait probablement terminé en dehors du Top 10 sans l'intervention de la voiture de sécurité qui a permis de réduire les écarts.

"Ce n'est évidemment pas ce que nous voulons, mais c'est là où nous en sommes actuellement avec la voiture", a déploré le Néerlandais, fataliste.

. Verstappen esseulé

Le directeur de l'écurie de Formule 1 Red Bull, Christian Horner, lors du Grand Prix de Bahreïn sur le circuit de Sakhir le 13 avril 2025. POOL/AFP/Archives

Sans la combativité et le talent de son pilote phare, Red Bull serait encore plus en difficulté.

Au Japon, c'est grâce à une performance exceptionnelle en qualifications, que "Mad Max" a arraché la pole position et pu résister aux assauts de Norris en course.

Le Néo-Zélandais Liam Lawson, incapable de dompter l'impétueuse monoplace Red Bull, a été écarté sans ménagement vers l'équipe filiale Racing Bulls après seulement deux courses.

Son successeur, le Japonais Yuki Tsunoda, a terminé hors des points devant son public à Suzuka avant d'obtenir une décevante neuvième place à Sakhir. Sans coéquipier efficace, Verstappen se retrouve donc bien seul.

. Exode de talents non compensé

Cette mauvaise passe de Red Bull intervient après le départ de plusieurs figures de l'écurie.

L'an passé, l'écurie a subi une première secousse avec l'annonce du départ, vers Aston Martin, de l'ingénieur Adrian Newey, concepteur des Red Bull ayant remporté en F1 huit championnats des pilotes avec Sebastian Vettel et Max Verstappen et six championnat des constructeurs.

Une autre perte énorme a été le départ du directeur sportif Jonathan Wheatley, nouveau directeur d'équipe chez Sauber.

Le responsable de la stratégie de course, Will Courtenay, est également parti pour McLaren, où l'ex-designer en chef Rob Marshall avait déménagé dès 2023.

Tous ces départs n'ont pas été compensés quand d'autres écuries comme McLaren, Ferrari ou Aston Martin se sont renforcées.

. Quel avenir pour Verstappen ?

Helmut Marko, le conseiller de l'écurie de Formule 1 Red Bull, lors du Grand Prix de Chine sur le circuit de Shanghai le 22 mars 2025. AFP/Archives

Membre du groupe Red Bull depuis 2015, le Néerlandais est sous contrat jusqu'en 2028.

Dans un entretien accordé à l'AFP en octobre, il avait manifesté "clairement l'intention" de rester jusqu'au terme de son contrat, malgré les accusations visant Horner de conduite inappropriée envers une collègue féminine. Le Britannique a été innocenté avant l'ouverture de la saison 2024, mais le scandale en dehors de la piste a enflé pendant des semaines.

Pourtant, lundi, Marko a fait part de ses craintes à la chaîne de télévision Sky Allemagne de voir Verstappen partir si l'écurie ne remonte pas la pente.

"Des améliorations doivent intervenir très rapidement pour qu'il ait une voiture avec laquelle il puisse gagner à nouveau," a souligné Marko.