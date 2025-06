F1: retrouvailles attendues entre les pilotes McLaren en Autriche

Deux semaines après leur accrochage en fin de course au Canada, le duel entre l'Australien Oscar Piastri et le Britannique Lando Norris, les deux pilotes McLaren favoris pour le titre mondial, sera scruté de près ce week-end en Autriche.

Témoin l'an dernier du premier accident de la saison entre Norris et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), alors à la lutte pour la couronne, le magnifique Red Bull Ring, niché dans les montagnes de Styrie, à deux heures de route à l'ouest de la capitale, Vienne, ne pourra pas autant attirer les projecteurs cette année sur les deux premiers du championnat.

En effet, les deux coéquipiers de l'écurie McLaren ont déjà fait couler beaucoup d'encre lors du dernier Grand Prix à Montréal, après que Norris, à la lutte avec Piastri pour la quatrième place, a percuté l'Australien à quelques tours de l'arrivée et a été contraint à l'abandon, cédant encore 12 points à son rival, qui en compte désormais 22 d'avance sur lui.

"Je suis désolé, tout est de ma faute, c'est malheureux et c'était stupide", avait tout de suite déclaré Norris à la radio.

Cet accrochage va-t-il laisser des traces chez McLaren, qui a décidé de laisser ses deux pilotes se battre ? Pas sûr tant la sérénité règne au sein de l'écurie britannique.

Le GP d'Autriche pourrait déjà donner un aperçu de la réponse, même si le duel entre les deux pilotes risque de se prolonger encore longtemps puisque la mi-saison n'est pas encore atteinte et que les monoplaces de couleur papaye sont bien supérieures à leurs adversaires.

"L'équipe en sort plus forte"

Le pilote de Formule 1 australien Oscar Piastri (McLaren) lors d'une conférence de presse avant le Grand Prix d'Autriche sur le circuit du Red Bull Ring le 26 juin 2025. AFP

"Nous avons eu une longue conversation. Ce n'était pas la plus plaisante à avoir, mais il le fallait. J'ai réitéré mes excuses et assumer ma responsabilité, cela montre l'exemple pour l'équipe. Je pense que l'équipe en sort plus forte", a estimé Norris.

"On a échangé avec honnêteté et Lando a assumé son erreur de jugement donc nous sommes déjà passés à autre chose", a souligné Piastri.

Les consignes d'équipe, elles, ne vont pas changer après cet accrochage et les deux pilotes continueront à être traités équitablement selon l'Australien: "Ce qui s'est produit n'était pas idéal mais nous avons le droit de continuer à nous battre en s'assurant d'éviter tout autre contact à l'avenir. C'est la bonne approche, ce qu'on a fait jusque là était bien et juste pour tout le monde."

Dans son jardin, Red Bull tentera de son côté de prolonger ses superbes statistiques puisque Verstappen reste sur quatre pole positions consécutives et a déjà gagné quatre fois sur le tracé autrichien.

Le pilote de Formule 1 néerlandais Max Verstappen (Red Bull) participe à une conférence de presse avant le Grand Prix d'Autriche sur le circuit du Red Bull Ring le 26 juin 2025. AFP

"Je me suis toujours senti bien ici. Il y a toujours des tracés qui vous conviennent mieux que d'autres et c'est le cas ici pour moi. On a toujours été très solide ces dernières années. Nous ne sommes pas les favoris mais on va essayer de maximiser le potentiel de la voiture pour décrocher un nouveau podium", a expliqué le quadruple champion du monde.

Mercedes, qui reste sur une victoire au Canada grâce à George Russell, voudra réitérer son succès heureux de l'année passée, quand le Britannique avait profité de l'accrochage entre Verstappen et Norris pour l'emporter. La chaleur attendue ce week-end ne devrait toutefois pas favoriser les inconstantes Flèches d'Argent.

Ferrari, qui arrive en Autriche avec des nouvelles pièces, notamment un nouveau fond plat, espère que cela améliorera ses performances insuffisantes en qualifications alors que la voiture se comporte plutôt bien en course, à l'inverse de la plupart des autres équipes.

Alpine, qui disputera sa première course depuis l'annonce du départ du PDG de Renault, Luca De Meo, aura pour objectif de grappiller quelques points pour ne pas s'enliser encore plus à la dernière place du championnat des constructeurs.

"Ce départ ne change rien, je vais me battre pour accrocher le Top 10. On est dans une situation compliquée et ça sera pareil jusqu'à la fin de l'année. J'ai beaucoup d'attentes pour l'année prochaine mais pour l'instant, prendre un ou deux points serait une petite victoire", a déclaré Pierre Gasly jeudi à quelques journalistes français.