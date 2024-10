F1: Sainz s'impose au Mexique devant Norris, Verstappen limite la casse

Carlos Sainz a remporté le Grand Prix du Mexique en Formule 1 dimanche devant Lando Norris, deuxième du championnat et qui reprend dix points à son rival pour la couronne mondiale Max Verstappen, 6e après avoir été pénalisé.

Sainz, nouveau héros de Mexico ! Dans le chaudron de l'Autodromo Hermanos Rodriguez, l'Espagnol a dominé une course à rebondissements pour s'imposer avec près de cinq secondes d'avance sur Norris à l'issue de cette 20e manche sur 24 de la saison.

Vainqueur à Austin dimanche dernier, le Monégasque Charles Leclerc, longtemps 2e, a finalement terminé 3e. Le pilote Ferrari a notamment commis une erreur à moins de dix tours de la fin de la course au bénéfice de Norris, principal concurrent du leader au championnat Verstappen.

Au championnat, le pilote Red Bull voit revenir Norris à 47 points, tandis que 120 points restent encore à distribuer jusqu'à la dernière manche de la saison, à Abou Dhabi début décembre.

Vingt secondes de pénalité pour Verstappen

A l'extinction des feux, le poleman Sainz n'a pourtant pas longtemps tenu tête à Verstappen, deuxième sur la grille. Au bout de la longue ligne droite de départ, le Néerlandais a récupéré les rênes de la course tandis que l'Espagnol partait, lui, à la faute.

Le pilote néerlandais Max Verstappen (Red Bull) précède le Britannique Lando Norris (McLaren) lors du Grand Prix de Formule 1 du Mexique sur le circuit Hermanos Rodriguez le 27 octobre 2024. AFP

En tête du GP durant neuf tours (sur 71) - dont la majorité passée derrière la voiture de sécurité après l'accrochage entre le Japonais Yuki Tsunoda (Racing Bulls) et Alexander Albon (Williams) - le champion en titre a ensuite progressivement rétrogradé: d'abord doublé par Sainz, "Mad Max" a ensuite joué des coudes avec Norris pour conserver sa deuxième place. Mais c'était sans compter sur Leclerc qui, 4e et opportuniste, a profité de la bataille entre le Néerlandais et le Britannique pour les doubler.

Dans son duel face à Norris, Verstappen a d'ailleurs perdu gros puisque les commissaires l'ont jugé coupable d'avoir poussé le Britannique hors des limites de pistes mais aussi d'avoir quitté la piste quatre virages plus loin, gagnant ainsi un avantage.

Pour ces infractions, le Néerlandais a écopé de deux pénalités de dix secondes chacune, effectuées lors de son premier arrêt au stand. Ressorti 15e, il a finalement terminé 6e du GP, derrière les deux Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell.

Septième, le Danois Kevin Magnussen (Haas) signe au Mexique sa meilleure performance de l'année, devant l'autre McLaren de la grille, celle de l'Australien Oscar Piastri, 8e.

Red Bull rétrograde, Alonso puissance 400

Le Britannique Lando Norris (McLaren) lors du Grand Prix de Formule 1 du Mexique sur le circuit Hermanos Rodriguez le 27 octobre 2024. AFP

Perchés à plus de 2.000 mètres d'altitude, les quelque 154.000 spectateurs massés autour du circuit mexicain étaient tous acquis à la cause de la vedette nationale Sergio Pérez, dans une ambiance de stade de foot.

Leur ferveur n'aura toutefois pas suffi au pilote Red Bull, qui, parti d'une très lointaine 18e place sur la grille, a terminé 17e. Comme son coéquipier Verstappen, Pérez a aussi écopé d'une pénalité de 5 secondes pour s'être mal placé sur la grille de départ.

Cette nouvelle contre-performance du Mexicain fait perdre à son équipe sa deuxième place provisoire au championnat constructeurs, au bénéfice de Ferrari, qui compte désormais 25 points d'avance sur Red Bull.

Aux avant-postes, McLaren, devenue la première force du plateau mi-septembre au détriment de l'équipe championne en titre, conserve les rênes du général devant la Scuderia, qu'elle distance de 29 points.

Chez les Français d'Alpine, Pierre Gasly a franchi la ligne d'arrivée 10e et offre à son écurie son premier point depuis le GP des Pays-Bas fin août. Esteban Ocon a terminé 13e après être parti de la voie des stands.

Pour son 400e week-end de GP en F1, l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) a dû abandonner.

S'il ne compte "que" 396 départs pour l'instant, le double champion du monde de 43 ans devrait passer le cap symbolique des 400 départs lors du GP du Qatar, début décembre, une première dans l'histoire de la F1.

La saison se poursuit avec une troisième course en quinze jours, prévue le week-end prochain à Sao Paulo, au Brésil, où la F1 repassera en mode sprint le samedi.