F1: vent de fraîcheur chez Alpine, déjà tourné vers 2025

Arrivée d'un nouveau directeur, recrutement d'un jeune pilote prometteur: un vent de fraîcheur souffle sur l'écurie de Formule 1 Alpine, qui se tourne déjà vers 2025 avec l'ambition de redresser la barre après deux saisons décevantes.

Alors que les bourrasques et la pluie s'abattent sur le circuit de Zandvoort, posé au bord de la Mer du Nord, Alpine entame une nouvelle révolution, en attendant d'abandonner la fabrication de son propre moteur en 2026 pour se le faire fournir, probablement par Mercedes.

Tous ces changements ne sont pas étrangers à l'arrivée fin juin de l'expérimenté Flavio Briatore au poste de conseiller de Luca De Meo, le PDG de Renault. C'est l'Italien qui a fait prendre un nouveau virage à Alpine dans le but de retrouver le premier plan, tutoyé en 2022 avec une quatrième place du constructeur français dans la hiérarchie.

Un an après le limogeage inattendu du directeur américain Otmar Szafnauer, au beau milieu d'une saison très en-deçà des attentes, qui avait été remplacé par Bruno Famin, un dirigeant historique d'Alpine, l'écurie change à nouveau de tête de gondole en plein été.

Le pari Oliver Oakes

Le pilote français d'Alpine Esteban Ocon lors des essais libres sur le circuit de Zandvoort, aux Pays-Bas, le 23 août 2024 AFP

Toutefois, la transition entre Famin, qui va retrouver l'usine de la marque à Viry-Châtillon, à côté de Paris, et Oliver Oakes apparaît cette fois bien plus fluide.

A 36 ans, le Britannique, ancien patron de l'écurie Hitech, engagée en F2 et F3, va devenir ce week-end aux Pays-Bas le deuxième plus jeune "Team principal" (directeur) de l'histoire de la F1. Il s'exprimera samedi matin lors d'un point-presse en compagnie de Briatore, qui ne s'était encore jamais présenté devant les journalistes depuis son retour dans le paddock.

Vendredi, un autre espoir est venu rejoindre le projet F1 de la marque au A fléché, qui appartient à Renault. En effet, le prometteur australien Jack Doohan (21 ans), pilote de réserve d'Alpine cette saison, a été promu dans un baquet de F1 pour la saison 2025.

Faute d'avoir pu convaincre l'expérimenté Espagnol Carlos Sainz, Alpine s'est donc rabattu sur un espoir qui connaît très bien l'équipe pour être issu de son académie de jeunes pilotes.

Après avoir laissé filer le talentueux Oscar Piastri, autre Australien issu de son académie, qui s'était engagé avec McLaren mi-2022 faute d'avoir obtenu un baquet chez Alpine, l'écurie franco-britannique a cette fois tenu à donner sa chance à un rookie, mais avec un contrat d'une seule saison pour l'instant.

"Il y a tellement de travail à faire pour être prêt et je ferai de mon mieux pour absorber un maximum d'informations et de connaissances pour l'être au moment de franchir la marche", a déclaré Doohan dans un communiqué publié vendredi.

Gasly confiant pour 2025

Le pilote français d'Alpine Pierre Gasly dans le paddock du circuit de Zandvoort aux Pays-Bas, le 22 août 2024 AFP

Alpine proposera donc l'an prochain un duo composé d'un jeune premier et d'un second pilote plus chevronné en la personne du Français Pierre Gasly, Esteban Ocon s'étant engagé chez Haas. "Avec Pierre et Jack, nous avons un équipage bien équilibré, mélangeant l'énergie de la jeunesse, l'expérience et la vitesse pure", a estimé Oakes.

Le Français, qui dispute sa deuxième saison avec Alpine, a fait le choix au début de l'été de poursuivre l'aventure au moins deux ans de plus malgré des résultats décevants.

"Il faut toujours regarder le futur et l'avenir. C'est surtout ça qui me garde très motivé. Je sais où on va, je sais les solutions qu'on a. Même si j'aimerais bien qu'elles arrivent plus rapidement, je sais qu'elles vont arriver à un moment donné (...) Je vois la lumière au bout du tunnel et je sais que les choses vont s'améliorer de plus en plus prochainement", a expliqué Gasly lors d'un entretien avec l'AFP jeudi.

En attendant 2025, Alpine va tout de même devoir tenter de terminer l'année sur une bonne note.

"Ca va être important de finir la saison de la meilleure manière. Mais j'ai quand même dans ma tête l'esprit tourné sur 2025 en sachant que tout le travail qu'on va faire aujourd'hui, ce sont des choses qui vont nous être utiles pour la saison prochaine. On a déjà identifié ce qui ne marche pas sur ce concept de voiture donc ça va être changé pour l'année prochaine", a souligné Gasly, confiant.