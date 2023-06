F1: Verstappen, intouchable en Autriche, signe une 6e pole position cette saison

Les trois meilleurs temps des qualifications du GP d'Autriche: le Néerlandais Max Verstappen (c, meilleur temps), le Monégasque Charles Leclerc (d, 2e temps) et l'Espagnol Carlos Sainz Jr (g, 3e temps), le 30 juin 2023 à Spielberg

Intouchable, le leader du championnat du monde de Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) a signé une sixième pole position sur neuf possibles cette saison, battant d'un rien Charles Leclerc (Ferrari) vendredi à Spielberg avant le Grand Prix d'Autriche dimanche.

Seulement 48/1000e de seconde les séparent, mais l'ordre reste le même: Verstappen, double champion en titre, est devant Leclerc, vice-champion 2022. Le Néerlandais empoche la 26e pole position de sa carrière. La sixième cette saison et la quatrième d'affilée.

Déjà en quête d'une septième victoire en 2023, le Néerlandais a 69 points d'avance sur Sergio Pérez, son équipier chez Red Bull, seul autre pilote à avoir gagné cette saison (Arabie saoudite et Azerbaïdjan).

"Très heureux d'être en pole position mais il reste beaucoup à faire ce week-end", a déclaré Verstappen en référence aux deux courses qu'auront à courir les pilotes en Autriche.

La Red Bull de Max Verstappen lors des qualifications du GP d'Autriche, le 30 juin 2023 à Spielberg POOL/AFP

Pour la deuxième fois de l'année après Bakou, une course sprint aura lieu samedi avant le Grand Prix dimanche (il y en aura six au total cette saison). Si les qualifications vendredi ont défini la grille de départ du dimanche (15h00, 13h00 GMT), une qualification propre aura lieu samedi midi pour le sprint, qui débutera lui à 16h30 (14h30 GMT) pour une demi-heure de course.

Derrière le double champion du monde en titre néerlandais et le vice-champion 2022 monégasque, Carlos Sainz Jr (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) partiront en deuxième ligne sur le Red Bull Ring dimanche.

"Très proche de Max, pas assez, mais on ne s'attendait pas vraiment à être aussi proche de Red Bull", a résumé Leclerc après son tour.

La Mercedes du Britannique Lewis Hamilton lors des qualifications du GP d'Autriche, le 30 juin 2023 à Spielberg POOL/AFP

Si le patron de Ferrari Frédéric Vasseur "a toujours des regrets quand on finit à cinq centièmes de la pole", le Français a estimé sur Canal+ que la Scuderia était "dans la bonne direction" après cette session terminée aux 2e et 3e places. Ses pilotes viseront une première victoire depuis un an... ici même en Autriche avec Leclerc.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) partira à la 5e place, suivi par les Aston Martin de Lance Stroll et de Fernando Alonso, 3e du championnat. Nico Hulkenberg (Haas), Pierre Gasly (Alpine) et Alexander Albon (Williams) complètent le top 10 sur la grille.

Pérez seulement 15e

La Red Bull du Mexicain Sergio Pérez lors des qualifications du GP d'Autriche, le 30 juin 2023 à Spielberg AFP

Vainqueur des quatre dernières courses en date, "Mad Max" est d'autant plus favori qu'il est ici chez lui. Sur le circuit Red Bull, devant ses supporters de la "Orange Army" qui viennent toujours en nombre, il s'est déjà imposé quatre fois (trois GP d'Autriche et un GP de Styrie).

Pour réaliser un doublé à la maison, l'écurie autrichienne aura en revanche plus de mal. La faute à Pérez. Le Mexicain n'y est plus: pour la quatrième fois d'affilée, il échoue à se qualifier en Q3, la dernière partie des qualifications.

Cette fois, c'est à cause de sa mauvaise lecture de la piste. Son chrono a en effet été annulé car sa monoplace est sortie des limites du tracé. Il partira 15e.

"Les monoplaces sont lourdes et larges, juger une ligne épaisse comme ça c'est très difficile", l'a défendu son équipier Verstappen, qui lui aussi a flirté avec la limite tout en restant dans les clous.

La Ferrari du Monégasque Charles Leclerc lors des qualifications du GP d'Autriche, le 30 juin 2023 à Spielberg AFP

Comme Pérez, le Français Esteban Ocon (Alpine), l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et le Finlandais Valtteri Bottas (ALfa Romeo) ont vu leurs chronos annulés en Q2. Ils partiront 12e, 13e et 14e.

Sur ce circuit assez court (4,318 km), avec des écarts très faibles, l'Anglais George Russell (Mercedes) n'a lui pas eu le niveau et n'a pris que le 11e temps, loin de son équipier Hamilton.

La séance n'a été interrompue qu'une fois par un drapeau rouge, après un tête-à-queue subi par Bottas en Q1. Sans conséquence pour le Finlandais.