F1: Verstappen partira en pole de la course sprint en Autriche

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) réalise le meilleur temps des qualifications pour la course sprint du Grand Prix d'Autriche de F1, le 28 juin 2024 sur le Red Bull Ring

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) partira samedi en pole position de la course sprint du Grand Prix d'Autriche de F1 après avoir réalisé le meilleur de temps des qualifications vendredi sur le Red Bull Ring.

Le triple champion du monde en titre a su tirer son épingle du jeu durant une Q3 très tactique où les pilotes sont sortis au dernier moment pour ne réaliser qu'un tour rapide.

"Je suis très heureux de décrocher la première place des qualifications du sprint devant mes fans pour notre course à domicile. Tout s'est très bien passé aujourd'hui. La voiture a été plaisante à conduire et on avait tout de suite trouvé les bons réglages. C’est un très bon début de week-end", a expliqué le pilote de 26 ans.

Verstappen a devancé les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri de respectivement 93 et 301 millièmes de seconde.

Le Britannique George Russell (Mercedes) a décroché le quatrième temps, devant l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), son équipier et compatriote Lewis Hamilton et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull).

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), victime d'un problème d'anti-calage lors de sa sortie des stands, a été piégé et n'a pas pu faire de chrono, ce qui le fera partir en 10e position seulement.

Les deux Alpine ont encore réussi à se glisser en Q3, comme lors des qualifications à Barcelone le week-end dernier, confirmant leur récents progrès. Les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly s'élanceront en 8e et 9e position samedi midi.

Aston Martin, en revanche, a déçu avec les 12e et 13e temps du Canadien Lance Stroll et du vétéran espagnol Fernando Alonso, qui ont même été battus par la modeste Haas du Danois Kevin Magnussen (11e).

L'Australien Daniel Ricciardo (Racing Bulls), menacé de perdre son volant après des performances médiocres récemment, n'a réalisé que le 16e chrono, un résultat qui n'arrange pas ses affaires. Il devra impérativement faire mieux samedi lors des qualifications pour le Grand Prix.