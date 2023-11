F1: Verstappen passe entre les gouttes pour signer la pole au Brésil

Max Verstappen, déjà assuré du titre de champion du monde 2023, partira en pole position dimanche pour le Grand Prix du Brésil, après avoir signé le meilleur temps en qualifications vendredi avant qu'un déluge ne s'abatte sur le tracé d'Interlagos.

Le Néerlandais de chez Red Bull s'élancera devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 2e meilleur chrono à l'issue des qualifications raccourcies par la pluie.

"Nos tours étaient terribles", a reconnu Verstappen, parlant également au nom de Leclerc. A cause du vent "nous avons perdu beaucoup de temps au tour", a-t-il expliqué peu après avoir décroché la 31e pole de sa carrière.

Et pour cause: un orage s'est abattu sur le tracé brésilien quelques minutes après le début de la troisième et dernière séance de qualifications (Q3) où se joue la pole, ne permettant pas aux dix derniers pilotes en piste de faire plus d'un tour rapide. Il fallait donc être vite performant sous le ciel noir de Sao Paulo.

A moins de cinq minutes de la fin de la séance, la direction de course a préféré l'arrêter définitivement, figeant ainsi les positions. Plus tôt, les qualifications --très serrées-- avaient déjà commencé avec 15 minutes de retard, le temps de nettoyer des débris sur la piste.

Aston Martin en deuxième ligne -

Dimanche, la deuxième ligne sera 100% verte avec les Aston Martin du Canadien Lance Stroll, 3e et de l'Espagnol Fernando Alonso, 4e.

Le pilote de Formule 1 canadien Lance Stroll (Aston Martin) lors des qualifications du Grand Prix du Brésil sur le circuit d'Interlagos le 3 novembre 2023. AFP

"Nous avons eu de la chance lorsque la pluie est arrivée, mais nous avons également fait les bons choix: Fernando et moi avons pu effectuer nos tours en Q3 tôt avant que la pluie ne commence à tomber", s'est félicité Stroll. En souffrance depuis quelques manches, il s'agit de sa meilleure performance en qualifications depuis sa pole décrochée en Turquie en 2020.

Derrière, la Mercedes du Britannique Lewis Hamilton, 5e et la McLaren de son compatriote Lando Norris s'élanceront de la troisième ligne. Initialement 6e, George Russell (Mercedes) rétrograde à la 8e place après avoir été pénalisé pour avoir gêné des autres concurrents en sortie de voie des stands.

L'autre Red Bull, celle de Sergio Pérez, ne partira que 9e. "J'aurais dû être en première ligne", a réagi le Mexicain, ralenti par un drapeau jaune après la sortie de piste de la McLaren d'Oscar Piastri.

C'est un nouveau coup dur pour le pilote de 33 ans, à la lutte avec Hamilton pour conserver sa deuxième place au championnat, après son abandon le week-end dernier chez lui au Mexique.

Face aux difficultés, des rumeurs de plus en plus insistantes ces dernières semaines ont fait état d'un possible départ du Mexicain de chez Red Bull à la fin de la saison, soit un an avant la fin de son contrat.

Le pilote mexicain de Formule 1 Sergio Pérez (Red Bull) lors des qualifications du Grand Prix du Brésil sur le circuit d'Interlagos le 3 novembre 2023. AFP

"Sergio a un accord avec nous pour l'année prochaine", avait rappelé le weekend dernier Christian Horner, patron de l'équipe autrichienne, précisant que "l'intention" de Red Bull est qu'il soit "dans la voiture en 2024".

- Sao Paulo jusqu'en 2030

Les Français de chez Alpine Esteban Ocon et Pierre Gasly, qualifiés respectivement 12e et 13e, partiront finalement 14e et 15e dimanche, pénalisés pour le même motif que Russell.

Le GP du Brésil est la sixième et dernière manche de l'année à proposer un format sprint, qui modifie le déroulement du week-end. Ainsi, les pilotes ne courent qu’une seule séance d'essais libres le vendredi, suivie d'une première session de qualifications qui détermine la grille de départ du GP dimanche.

La journée du samedi est, elle, consacrée au sprint avec une deuxième séance de qualifications qui déterminera l'ordre de départ pour la course sprint.

Plus tôt dans la journée, le promoteur du championnat du monde Formula One a annoncé la prolongation du GP du Brésil à Sao Paulo jusqu'en 2030.

Outre la victoire de la légende brésilienne Ayrton Senna en 1991, Interlagos a aussi été le théâtre du sacre d'Hamilton en 2008, couronné face au Brésilien Felipe Massa pour un point seulement.

Un titre que conteste 15 ans plus tard Massa, qui a adressé cet été une lettre aux instances dirigeantes du sport, réclamant des dommages et intérêts. Le Brésilien estime que l'affaire de tricherie -- le "Crashgate" -- lors GP de Singapour en septembre 2008 -- l'a privé de la couronne mondiale.