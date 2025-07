F1: Verstappen piège les McLaren lors du sprint du GP de Belgique

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché une brillante victoire lors de la course sprint du Grand Prix de Belgique de Formule 1 en piégeant les McLaren, samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Sous un franc soleil qui baignait, une fois n'est pas coutume, le spectaculaire tracé niché dans les Ardennes belges, le quadruple champion du monde en titre s'est engouffré dans la seule petite brèche possible et a ensuite magnifiquement résisté aux monoplaces de couleur papaye.

Parti en deuxième position, "Mad Max" a en effet profité de la longue première ligne droite et de l'aspiration offerte par le poleman australien Oscar Piastri pour le dépasser au virage 5. Il a ensuite réussi à garder derrière lui le leader du championnat du monde qui bénéficiait pourtant de l'aide du DRS.

"Je suis ravi! Cela s'est très bien passé. C'était la seule possibilité de battre McLaren et on l'a saisie. Je ne pouvais pas me permettre de faire des erreurs et cela a été très difficile de les maintenir derrière moi. Pour garder les voitures les plus rapides derrière, il faut être à fond tout le temps, j'ai fait 15 tours de qualifications!", a souligné Verstappen.

Le Néerlandais a aussi offert des débuts victorieux au nouveau directeur français de l'équipe, Laurent Mekies, qui a remplacé il y a deux semaines le patron historique Christian Horner, limogé après 20 ans à la tête de l'écurie autrichienne.

"L'équipe a fait un superbe travail, Max (Verstappen) a eu une incroyable pression pendant 15 tours mais il a réussi à contenir les McLaren avec une superbe résistance et une bonne gestion des pneus. Ce qu'a fait Max aujourd'hui (samedi), c'est très compliqué à faire donc il a vraiment été très impressionnant", a déclaré Melies, admiratif, au micro de Canal+.

La Red Bull de Max Verstappen lors de la course sprint du GB de Belgique, le 26 juillet 2025 à Spa-Francorchamps AFP

Le mano a mano se poursuit entre les pilotes McLaren puisque Oscar Piastri a devancé Lando Norris samedi et repris un petit point à son dauphin dans la course au titre. L'Australien possède désormais neuf longueurs d'avance sur le Britannique.

Le Monégasque Charles Leclerc, qui était parvenu à doubler Norris en début de course, n'a en revanche pas pu résister au vice-champion du monde et a fini quatrième, loin du trio de tête. Son coéquipier britannique Lewis Hamilton, parti en 18e position après s'être manqué en qualifications, n'a pas réalisé de miracle et a terminé 16e.

Deux Français ont inscrit des points, à commencer par Esteban Ocon (Haas). Surprenant cinquième sur la grille, il a su conserver cette place sans trembler face à l'Espagnol Carlos Sainz (Williams). Le rookie Isack Hadjar (Racing Bulls) a, lui, achevé la course en huitième position.

Le troisième Tricolore, Pierre Gasly (Alpine) a en revanche été malchanceux puisqu'il n'a pas pu prendre le départ de la course en raison d'un problème hydraulique sur sa monoplace.