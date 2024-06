F1: Verstappen à qui perd gagne, succès surprise de Russell en Autriche

Seulement cinquième après un accrochage en fin de course avec Lando Norris (McLaren), qui a abandonné, Max Verstappen (Red Bull) a tout de même creusé l'écart sur ses concurrents en Autriche où George Russell (Mercedes) a décroché une victoire inattendue.

A 20 tours de la fin du Grand Prix, le triple champion du monde se dirigeait vers une victoire facile, mais un mauvais arrêt aux stands a permis à son dauphin de revenir dans ses roues.

Les deux hommes se sont alors livré un duel sans merci durant une dizaine de minutes, jusqu'à l'épilogue malheureux survenu au 64e des 71 tours de course: Norris a tenté de dépasser par l'extérieur et Verstappen s'est décalé légèrement, précipitant l'accrochage entre les deux monoplaces qui a entraîné une crevaison pour chacun des protagonistes.

"Il a ruiné ma course, détruit ma voiture... a pesté Norris. Je respecte beaucoup Max et ce qu'il peut accomplir (...) mais il y a des moments où je pense qu'il va peut-être un peu trop loin et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu le cas."

Le pilote Red Bull Max Verstappen devant celui de McLaren Lando Norris avant leur crash sur le Red Bull Ring, le 30 juin 2024 AFP

Si le Néerlandais, jugé responsable de l'accident et qui a écopé d'une pénalité anecdotique de dix secondes, a pu repartir après avoir changé de pneus, le Britannique n'a, lui, pas pu ressortir des stands car son aileron était également endommagé.

"Mad Max", vainqueur de la course sprint samedi devant... Norris, repart donc d'Autriche en ayant augmenté de 12 points son avance sur le Britannique, désormais repoussé à 81 longueurs, alors que le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), malchanceux et 11e dimanche, compte désormais 87 points de retard.

"On peut dire qu'on limite les dégâts, bien sûr, ce n'est pas ce que l'on souhaite, pour nous deux. Nous sommes tous les deux agacés. Lando n'est pas le seul à être agacé, je le suis aussi", a souligné Verstappen.

Russell chanceux

Le chanceux du jour a donc été Russell, qui a récolté les lauriers presque sans le vouloir puisqu'il pointait à 15 secondes de deux hommes de tête, décrochant une victoire complètement inattendue, la deuxième de sa carrière en F1 après le Brésil fin 2022.

Le Britannique George Russell vainqueur avec Mercedes du GP d'Autriche à Spielberg, le 30 juin 2024 APA/AFP

"Au Canada, on n'avait pas saisi notre chance et on avait fini troisième alors qu'on aurait pu gagner, et ici on méritait la troisième place et on a gagné ! L'équipe a fait un travail remarquable pour revenir dans le Top 3 et on a vraiment maximisé notre potentiel ce week-end, on n'aurait pas pu faire mieux", a savouré le Britannique.

Le pilote de 26 ans a ainsi offert à Mercedes sa première victoire depuis novembre 2022, confirmant le renouveau de l'écurie allemande observé depuis quelques semaines.

L'Australien Oscar Piastri (McLaren), auteur d'une superbe course, a pris la deuxième place à seulement deux secondes de Russell alors qu'il s'était élancé en sixième position. Après avoir réalisé le troisième chrono des qualifications samedi, son meilleur temps avait été invalidé pour être sorti en dehors des limites de la piste. Sans cela, il aurait probablement remporté son premier succès en F1, preuve que McLaren se rapproche de plus en plus de Red Bull.

La McLaren de l'Australien Oscar Piastri en route vers une surprenante deuxième place au Grand Prix d'Autriche, le 30 juin 2024 AFP

L'Espagnol Carlos Sainz a permis à Ferrari de décrocher un podium inespéré après un week-end encore compliqué pour la Scuderia, à l'image de la 11e place de Charles Leclerc. Le Monégasque a été malchanceux puisque sa course a été plombée dès le premier virage par Piastri, qui l'a percuté et a endommagé son aileron avant, l'obligeant à repasser aux stands pour en changer.

L'autre bonne surprise de la journée est à mettre au crédit de l'écurie américaine Haas, dont les deux monoplaces ont fini dans le Top 10 avec l'Allemand Nico Hülkenberg et le Danois Kevin Magnussen respectivement sixième et huitième.

Après avoir placé ses deux voitures dans les points lors des deux dernières courses, l'écurie Alpine n'a pas pu récidiver en Autriche mais repart tout de même avec un point puisque Pierre Gasly a terminé dixième. Esteban Ocon a, lui, dû se contenter de la 12e place.

Les deux pilotes français ont encore donné des sueurs froides à leur équipe en se bagarrant comme des chiffonniers sur la piste, heureusement sans dommages cette fois.