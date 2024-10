F1: Verstappen remporte le sprint du GP des États-Unis, Lando Norris 3e

(De gauche à droite) Lando Norris, pilote britannique de McLaren, Max Verstappen, pilote néerlandais de Red Bull Racing, et Carlos Sainz Jr, pilote espagnol de Ferrari, posent avec leurs trophées après le sprint de Formule 1 des États-Unis au Circuit des Amériques à Austin, au Texas, le 19 octobre 2024

Max Verstappen, actuel leader du championnat du monde de Formule 1, a remporté la course sprint du Grand-Prix des États-Unis, 19e manche (sur 24) de la saison, sa première victoire depuis près de quatre mois.

Auteur d’un très bon départ depuis la pole, le pilote de Red Bull a mené de bout en bout cette course de 19 tours seulement (contre 56 pour le GP dimanche qui décerne davantage de points au championnat), "comme au bon vieux temps !" a-t-il réagi à l'arrivée, lui qui n'avait plus gagné depuis la course sprint du GP d’Autriche fin juin.

Le Néerlandais a devancé l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), 2e.

Son rival au championnat, Lando Norris, a terminé 3e. Le Britannique de chez McLaren, à qui la deuxième place semblait promise, a commis une erreur de pilotage, dont a profité Sainz dans le dernier tour.

"Je pensais pouvoir m'accrocher à cette deuxième place, mais mes pneus avant étaient complètement usés", a expliqué Norris. "La fin de course est décevante, mais je suis content du résultat et du nombre de points récoltés".

Au championnat, Verstappen marque huit points supplémentaires et en compte désormais 54 d’avance sur Norris, qui engrange six points.

L'autre Ferrari, celle du Monégasque Charles Leclerc, a échoué au pied du podium.

Suivent les deux Mercedes, George Russell ayant devancé son compatriote britannique Lewis Hamilton, 6e, puis les deux modestes Haas de Kevin Magnussen et Nico Hulkenberg, 7e et 8e.

Les Français de chez Alpine Pierre Gasly et Esteban Ocon ont terminé hors des points, aux 14e et 15e places.