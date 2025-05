F1: Week-end parfait pour Norris à Monaco

Pole position, victoire et meilleur tour en course: le Britannique Lando Norris (McLaren) a réalisé un week-end parfait à Monaco et recolle aux basques de son coéquipier australien Oscar Piastri au championnat du monde.

Dans des rues qu'il connaît bien puisqu'il réside en Principauté depuis plusieurs années, le vice-champion du monde, en difficulté face à son voisin de garage depuis plusieurs semaines, a réagi au bon moment pour s'offrir une victoire de prestige et un surplus de confiance.

Après avoir privé le héros local, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), de la pole position samedi en s'appropriant le nouveau record du légendaire tracé de Monaco, Norris a récidivé dimanche en maîtrisant un Grand Prix qui n'a finalement pas été rendu plus spectaculaire par les deux arrêts obligatoires aux stands imposés cette année.

Lui et son équipe n'ont commis aucune erreur et il n'a pas craqué en fin de course quand Leclerc, qui visait une deuxième victoire consécutive sur ses terres, est revenu dans sa roue.

"C'est un sensation incroyable... La course a été longue mais l'équipe a réalisé un super week-end et j'ai gagné à Monaco ! J'en rêvais quand j'étais enfant, c'est fantastique", a exulté l'Anglais.

Ferrari relève la tête

Le pilote monégasque Charles Leclerc (Ferrari) célèbre sa deuxième place lors du Grand Prix de Monaco sur le circuit de Monaco le 25 mai 2025. AFP

Il a finalement devancé Leclerc et Piastri de 3,1 et 3,6 secondes pour s'adjuger la sixième victoire de sa carrière, la deuxième de la saison après le GP inaugural en Australie mi-mars.

Le pilote Ferrari était déçu de cette issue qui semblait déjà écrite dès samedi à l'issue des qualifications. Mais la Scuderia, en grandes difficultés cette saison le samedi, a redressé la tête dans ce domaine ce week-end.

"Je ne peux pas dire que je suis heureux. On a perdu la course hier (samedi lors des qualifications, ndlr). Mais en arrivant ici, je n'étais même pas sûr de pouvoir terminer dans les dix premiers donc globalement ça a été un bon week-end", a reconnu Leclerc.

McLaren, qui a décroché son premier succès en Principauté depuis 2008, a connu un week-end presque parfait avec la victoire de Norris et la troisième place de Piastri, alors que le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a dû se contenter de la quatrième place et perd du terrain sur les deux hommes.

L'Australien garde les commandes du championnat avec 161 points, mais Norris revient à seulement trois longueurs de son coéquipier, alors que +Mad Max+, vainqueur à Imola dimanche dernier, pointe à 25 unités du leader.

Le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari), parti en septième position après avoir écopé de trois places de pénalité sur la grille pour avoir gêné Verstappen durant les qualifications, a terminé au cinquième rang après avoir affiché un très bon rythme en course.

Hadjar et Ocon à la fête

Le pilote français Isack Hadjar (Racing Bulls) lors du Grand Prix de Monaco sur le circuit de Monaco le 25 mai 2025. AFP

Le rookie français Isack Hadjar (Racing Bulls), a décroché le meilleur résultat de sa carrière en terminant sixième dans les rues de Monaco, son circuit fétiche. Vendredi, il était pourtant parti à la faute lors des essais libres mais il a ensuite parfaitement répondu présent.

"Je suis très fier car je suis arrivé en qualifications avec la confiance en berne mais moi et l'équipe n'avons rien lâché et finalement on a fait un travail incroyable", a savouré le Parisien de 20 ans.

Un autre Français, Esteban Ocon (Haas), a réussi son week-end en prenant une septième place qui va regonfler son moral, entamé récemment par une monoplace très inconstante.

"On a vraiment maximisé les opportunités ce week-end. Des qualifications à la course, toute l'équipe a réalisé les choses parfaitement et on peut être satisfait. Marquer six points c'est beaucoup pour nous donc je suis très heureux", a affirmé le Normand.

Le troisième Français de la grille, Pierre Gasly (Alpine), a en revanche connu un week-end cauchemardesque avec une 18e place en qualifications et un abandon dimanche en début de course après avoir percuté le Japonais Yuki Tsunoda (Red Bull).