F1/GP d'Arabie saoudite: les McLaren dominent les deuxièmes essais libres

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite, cinquième manche de la saison de Formule 1, vendredi sur le circuit urbain de Jeddah (6,174 km).

Le leader du championnat du monde a pris le meilleur sur son coéquipier australien Oscar Piastri et le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull), devancés respectivement de 163 et 280 millièmes de seconde.

Battu de justesse par le Français Pierre Gasly (Alpine) lors des premiers essais du week-end vendredi après-midi, Norris a remis les pendules à l'heure en s'imposant assez facilement avec des écarts assez importants puisque le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams), respectivement quatrième et cinquième, sont relégués à 482 et 675 millièmes.

La séance disputée en nocturne a été marquée par l'accident du Japonais Yuki Tsunoda (Red Bull). Le coéquipier de Verstappen a cassé sa suspension avant gauche en tapant le muret à l'intérieur du dernier virage, avant d'aller s'écraser sur le mur de l'autre côté de la piste.

Si le pilote n'a pas été blessé, il a semé de nombreux débris sur la piste, provoquant un drapeau rouge à moins de dix minutes du terme de la session. Le Nippon a malgré tout réalisé le sixième chrono.

Le Top 10 est complété par le Britannique George Russell (Mercedes), Pierre Gasly, l'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber) et le Thaïlandais Alex Albon (Williams).

Le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari) n'a pris que la 13e place, derrière les "rookies" italien et français Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) et Isack Hadjar (Racing Bulls).

Le troisième pilote français de la grille, Esteban Ocon (Haas), a pris la 19e et dernière place de cette session puisque le Brésilien Gabriel Bortoleto (Sauber) n'a pas pris la piste en raison d'une fuite de carburant.

Les pilotes auront une troisième et dernière session d'essais libres pour parfaire leurs réglages samedi après-midi à 15h30 locales (16h30 à Paris), avant les qualifications prévues à partir de 20h00 locales (19h00 à Paris).

. 2e séance d'essais libres:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:28.267

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:28.430

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:28.547

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:28.749

5. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:28.942

6. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:28.963

7. George Russell (GBR/Mercedes) 1:28.973

8. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:29.106

9. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:29.193

10. Alex Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:29.220

11. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:29.242

12. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:29.306

13. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:29.371

14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:29.488

15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:29.662

16. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:29.754

17. Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault) 1:29.912

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:30.007

19. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:30.019

20. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 0.000 (aucun tour réalisé)

./bds/nb/hpa