F1/GP du Canada: une première journée tronquée par la pluie, Verstappen à l'arrêt

La première journée du Grand Prix du Canada, 9e manche sur 24 de la saison de Formule, a été tronquée par la pluie vendredi et marquée par la panne du triple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull).

Le Néerlandais, vainqueur des deux dernières courses sur le circuit Gilles-Villeneuve, tracé situé sur une île au milieu du fleuve Saint-Laurent, n'a pas beaucoup roulé vendredi et n'abordera pas les qualifications samedi en pleine confiance.

Après avoir effectué seulement dix tours de la première séance d'essais libres disputée en début d'après-midi, le Néerlandais n'a pu en faire que quatre lors de la deuxième session, réalisant le 18e chrono sur 20.

Le pilote Red Bull, qui a affirmé en début de séance à la radio "sentir une odeur de fumée", a été immédiatement rappelé aux stands et n'a pas pu ressortir en piste, victime selon son écurie d'un problème d'ERS, le système de récupération d'énergie.

Après l'abandon en Australie fin mars, le manque de rythme à Miami et à Monaco en mai, ce nouvel incident semble démontrer que la monoplace Red Bull n'est plus aussi fiable et dominatrice que l'an dernier.

Cette journée compliquée ne présage toutefois pas de ce que sera le reste du week-end pour Verstappen, qui aura déjà l'occasion de se rattraper samedi lors des qualifications.

Alonso opportuniste

La pluie s'invite lors de la séance d'essais du GP du Canada de F1 le 7 juin 2024 à Montréal GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

C'est l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) qui s'est montré le plus rapide vendredi, passant entre les gouttes lors de la deuxième séance d'essais.

Le double champion du monde a réalisé le meilleur temps alors que la piste venait de sécher, mais une nouvelle averse survenue dans la foulée a empêché ses adversaires de pouvoir améliorer son chrono.

Le vétéran espagnol (42 ans) a devancé le Britannique George Russell (Mercedes) et son coéquipier canadien Lance Stroll (Aston Martin), qui a un peu redonné le sourire à ses fans ayant bravé une météo très capricieuse pour venir le voir.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le quatrième chrono, devant l'Australien Daniel Ricciardo (Racing Bulls), le Danois Kevin Magnussen (Haas) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

Le Top 10 est complété par le Japonais Yuki Tsunoda (Racing Bulls), le Thaïlandais Alex Albon (Williams) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull).

La première séance avait été presque anecdotique car écourtée de moitié. Un gros orage s'était abattu sur Montréal moins d'une heure avant le premier roulage du week-end et la piste était encore détrempée, retardant de 20 minutes l'ouverture de la voie des stands le temps que les plus grosses flaques d'eau qui s'étaient formées soient résorbées.

Puis la séance avait été neutralisée durant quelques minutes par un drapeau rouge consécutif à un accident sans gravité du Chinois Zhou Guanyu (Sauber), qui a heurté un muret et s'est immobilisé sur la piste.

Côté français, les pilotes Alpine ont connu une journée sans histoire: Esteban Ocon a réalisé le 11e temps de la deuxième séance d'essais libres et Pierre Gasly a dû se contenter du 19e chrono.

Le pilote d'Aston Martin, l'Espagnol Fernando Alonso, en rute vers le paddock pour la séance d'essais du GP du Canada de F1 sir le circuit Gille-Villeneuve le 7 juin 2024 à Montréal GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

En raison de la météo changeante, Jack Doohan, pilote de réserve d'Alpine, n'a, lui, pas pu profiter de la première séance d'essais libres où il avait pris place dans le baquet d'Ocon.

Des averses sont encore attendues samedi et elles pourraient venir bouleverser la hiérarchie lors des qualifications, comme ce fut le cas l'an dernier avec l'inattendue deuxième place sur la grille décrochée par l'Allemand Nico Hülkenberg (Haas).