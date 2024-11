F1/GP du Qatar - Essais libres 1: Leclerc le plus rapide devant les McLaren

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la première et unique séance d'essais libres du Grand Prix du Qatar, 23e manche sur 24 du Championnat du monde de F1, vendredi sur le Losail International Circuit (5,419 km).

A la lutte pour le titre mondial des constructeurs, Ferrari et McLaren ont été au coude-à-coude lors de ce premier roulage au Qatar puisque Leclerc a devancé les deux monoplaces de couleur papaye du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri, alors que son équipier espagnol Carlos Sainz a réalisé le quatrième chrono.

Cela laisse présager une belle bataille plus tard dans la soirée vendredi lors des qualifications pour la course sprint, qui aura lieu samedi après-midi.

Après ce quatuor, quelques surprises sont venues chambouler la hiérarchie habituelle puisque le Japonais Yuki Tsunoda (Racing Bulls) a pris la 5e place, devant le Finlandais Valtteri Bottas (Sauber) et le Canadien lance Stroll (Aston Martin).

Le Top 10 est complété par le Britannique George Russell (Mercedes), vainqueur le week-end dernier à Las Vegas, le Thaïlandais Alex Albon (Williams) et le septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton (Mercedes).

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui vient de décrocher une quatrième couronne planétaire consécutive, pointe au 11e rang, devant le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), qui devrait atteindre dimanche la barre des 400 départs en Grand Prix, un record.

Côté français, les deux Alpine de Pierre Gasly et Esteban Ocon sont en fin de peloton, respectivement en 15e et 20e position. Mais il faut relativiser ce résultat car les pilotes tricolores ont été les seuls à ne pas rouler avec des pneus tendres, les plus performants.

Avec des gommes dures puis intermédiaires, Gasly, dont la monoplace est équipée ce week-end d'un nouvel aileron avant et d'un nouveau nez, avait toujours figuré dans le Top 5 avant que ses concurrents ne chaussent tous des pneumatiques soft en fin de séance.

. 1re séance d'essais libres:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:21.953 (30 tours)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:22.378 (24)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:22.425 (26)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:22.535 (30)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.045 (27)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:23.064 (29)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:23.099 (24)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:23.160 (27)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:23.161 (29)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:23.188 (26)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:23.213 (26)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:23.227 (24)

Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:23.245 (27)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.562 (29)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:23.620 (28)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:23.715 (27)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1:23.880 (27)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:24.039 (26)

Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) 1:24.200 (29)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:24.280 (21)

