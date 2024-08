F1/Pays-Bas: Norris écrase Verstappen et la concurrence en qualifications

Lando Norris tape du poing sur la table ! Le Britannique a frappé un grand coup samedi en devançant largement le Néerlandais Max Verstappen, jusqu'ici invaincu sur ses terres, pour décrocher la pole position du Grand Prix des Pays-Bas.

Alors que le triple champion du monde en titre avait fait rugir de plaisir ses dizaines de milliers de fans de "l'armée orange" en décrochant le meilleur temps provisoire des qualifications, Norris les a fait taire quelques secondes plus tard en s'emparant de la première temps avec un chrono supersonique.

L'Anglais a même assommé les supporters de Verstappen, qui n'ont pu que constater l'écrasante supériorité actuelle de la monoplace McLaren, qui a terminé en haut de la feuille des temps avec un écart abyssal de 356 millièmes sur la Red Bull pourtant intouchable il y a quelques mois.

"C'est incroyable. J'ai réalisé un superbe tour à la fin donc je suis très content, l'équipe a fait un super boulot. Les sensations dans la voiture étaient fantastiques, les nouveautés apportées ce week-end semblent très bien marcher. La course sera difficile mais j'ai hâte d'y être", a savouré Norris.

Norris doit soigner son départ

Le pilote néerlandais Max Verstappen (Red Bull) lors des qualifications du Grand-Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort le 24 août 2024. AFP

Avec cette quatrième pole en carrière, la troisième de la saison, le Britannique, qui pointe à 78 longueurs de Verstappen au classement du championnat du monde, s'est positionné idéalement en vue du Grand Prix de dimanche. Toutefois, il n'a encore jamais réussi à convertir une première place sur la grille en victoire.

"C'est vrai que mes départs n'ont pas toujours été fantastiques, je me suis raté sur quelques courses. Mais je suis confiant sur le fait de pouvoir bien partir demain (dimanche)", a-t-il affirmé.

Verstappen, qui avait enregistré trois pole positions et trois victoires depuis le retour du paddock sur le circuit côtier de Zandvoort en 2021, a perdu la première bataille du week-end, mais pas encore la guerre.

"Je ne me suis jamais senti super à l'aise aujourd'hui (samedi), la voiture était parfois instable, il fallait changer les réglages en permanence donc ce n'était pas évident. J'étais vraiment à la limite, mais je suis très content de partir en première ligne car je me doutais que ce serait compliqué de se battre pour la pole. Cela sera très difficile demain (dimanche) quand on voit l'écart, mais tout peut arriver", a souligné +Mad Max+.

Le Néerlandais devra aussi garder un oeil dans son rétroviseur puisque la seconde McLaren de l'Australien Oscar Piastri partira juste derrière lui et tentera de le dépasser pour donner un coup de main à Norris.

Ferrari encore en retrait

McLaren, qui a introduit plusieurs nouveautés sur ses voitures ce week-end, semble confirmer qu'elle est devenue la première force du plateau, une tendance déjà observée ces dernières semaines.

Le pilote britannique Lewis Hamilton (Mercedes) après la séance de qualifications du Grand-Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort le 24 août 2024. AFP

Mercedes, qui a remporté trois des quatre derniers Grands Prix, a en revanche connu une journée mitigée samedi. Si le Britannique Georges Russell a limité la casse en décrochant la quatrième place sur la grille, son équipier et compatriote Lewis Hamilton a été piégé en Q2 et s'élancera seulement au 12e rang.

Ferrari, en difficultés depuis plusieurs semaines, n'a pas réussi à redresser la barre et s'éloigne dangereusement des trois meilleures écuries. Le Monégasque Charles Leclerc a sauvé les meubles en arrachant la sixième position, mais à près d'une seconde de Norris, alors que l'Espagnol Carlos Sainz a dû se contenter de la 11e place.

Pour Alpine, c'était +deux salles, deux ambiances+ samedi lors de ces qualifications puisque le Français Esteban Ocon a été éliminé dès la Q1 et démarrera en 17e position, alors que son équipier et compatriote Pierre Gasly a atteint la Q3 et partira au 10e rang sur la grille.

"Il y a quelque chose de fondamental qui ne marche pas sur cette voiture... On a tout changé et ce sont des choses récurrentes qui arrivent. C'est décevant mais il faut garder la motivation même si le week-end est mort...", a déploré Ocon au micro de Canal+.

"On pensait avoir du mal à atteindre la Q2, a déclaré Gasly. ce n'était pas facile avec le vent mais j'ai réussi à réaliser un bon tour pour aller en Q3 donc c'est une bonne surprise."