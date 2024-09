F1/Singapour: Norris et Leclerc à l'attaque, Verstappen en difficulté

Le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) ont survolé vendredi la première journée d'essais libres du Grand Prix de Singapour de Formule 1, où le triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a de nouveau été en difficulté.

Norris, qui a relancé la course au titre ces dernières semaines en revenant à 59 longueurs du Néerlandais, a dominé la deuxième session, disputée en nocturne, juste devant Leclerc, qui avait été le plus rapide lors du premier roulage en fin d'après-midi.

Sous la chaleur étouffante du circuit urbain de Marina Bay, les deux hommes ont relégué tous leurs poursuivants à plus d'une demi-seconde, un écart assez inhabituel même s'il ne s'agissait que des essais libres, disputés au même horaire que les qualifications prévues samedi.

"Je suis satisfait de ma journée dans des conditions difficiles. On a commencé le week-end du bon pied mais il faut encore travailler dur pour progresser encore, surtout que Ferrari semble costaud", a souligné Norris.

"Je me suis senti à l'aise dans la voiture, mais il reste du travail pour qu'elle soit exactement comme je veux. C'est un bon début, il faut désormais trouver les bons réglages pour réussir les qualifications", a expliqué Leclerc.

Le pilote monegasque Charles Leclerc lors des essais libres du Grand Prix de Singapour le 20 septembre 2024 AFP

Verstappen a connu lui une journée d'essais très compliquée: s'il est parvenu à réaliser le quatrième temps de la première séance, il a été largement distancé dans la deuxième quand le chrono s'est affolé.

+Mad Max+, qui s'est plaint à plusieurs reprises à la radio du manque d'adhérence de sa RB20, n'a pris que la 15e place à plus de 1,2 seconde des deux meilleurs. Pas de quoi faire le plein de confiance avant les qualifications, lui qui n'avait pris que la 11e place sur la grille l'an dernier à Singapour.

"Il va falloir analyser les données et voir ce qu'on peut faire pour optimiser les performances de la voiture en vue des qualifications", a-t-il affirmé.

"Rien ne fonctionne sur la voiture de Max. Que ce soit en pneus tendres ou durs, il n'avait aucune adhérence ni équilibre", a déploré Helmut Marko, le conseiller de Red Bull.

Verstappen sanctionné pour vulgarité

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) lors des essais du Grand-Prix de Singapour de Formule 1 sur le circuit de Marina Bay le 20 septembre 2024. AFP

Le triple champion du monde a aussi eu la mauvaise surprise d'être sanctionné par les commissaires pour avoir prononcé un mot vulgaire jeudi en conférence de presse.

Alors qu'habituellement la FIA impose des amendes dans ce genre de cas, elle a cependant condamné cette fois le Néerlandais à "effectuer un travail d'intérêt général" sous sa supervision, sans en préciser la nature.

L'obscénité en question, Verstappen l'a lâchée alors qu'on l'interrogeait sur la raison pour laquelle son équipier mexicain Sergio Pérez avait été plus rapide que lui le week-end dernier en Azerbaïdjan. "Je ne sais pas, des réglages différents. Dès que j'ai commencé les qualifications, je savais que la voiture était à chier (+the car was fucked+)", avait-il répondu.

Vendredi soir, Verstappen a encore été moins rapide que Pérez, qui a réalisé le huitième chrono, ce qui devrait le piquer dans son orgueil.

Les Mercedes ont en revanche été décevantes puisque le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton a terminé deux fois en dehors du Top 10 (12e puis 11e), alors que son équipier et compatriote George Russell a réalisé les 16e puis 7e chronos...mais a fini dans un mur en toute fin de deuxième séance, endommageant notamment le nez de sa Flèche d'Argent.

Côté français, après un week-end calamiteux à Bakou, l'écurie Alpine ne s'est pas vraiment rassurée vendredi puisqu'Esteban Ocon et Pierre Gasly ont pris respectivement les 17e et 18e places sur 20.

La pluie, qui s'est abattue violemment sur Singapour peu après la fin des essais, pourrait toutefois rebattre les cartes ce week-end.