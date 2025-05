Fifa: colère des Européens contre le retard d'Infantino au Congrès

Plusieurs dirigeants du football européen, dont le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, ont quitté jeudi le 75e Congrès de la Fifa au Paraguay, indignés par le retard du président de l'instance Gianni Infantino qui rentrait d'un voyage au Moyen-Orient avec Donald Trump.

"Changer le calendrier à la dernière minute pour ce qui semble simplement arranger des intérêts politiques privés ne rend aucun service au football et semble faire passer ses intérêts au second plan", a fulminé l'UEFA dans un communiqué.

Le 75e Congrès annuel rassemblant les délégués de 210 fédérations nationales, d'abord repoussé d'une heure par rapport à la convocation initiale, a finalement débuté avec plus de deux heures de retard.

A la tribune, le patron de la Fifa Gianni Infantino a invoqué des problèmes de vols, mais défendu l'importance de son voyage au Qatar et en Arabie Saoudite, respectivement hôtes des Mondiaux 2022 et 2034.

"En tant que président de la Fifa, ma responsabilité est de prendre des décisions dans le meilleur intérêt de l'organisation (...) Il m'a semblé que je devais être là-bas pour représenter le football et chacun de vous", a-t-il dit au sujet de son voyage dans le Golfe.

La première protestation est venue de la patronne de la Fédération norvégienne Lise Klaveness, qui a expliqué avoir "quitté le Congrès avec plusieurs collègues européens" à l'heure initialement prévue.

"La situation est préoccupante: 210 associations membres sont venues du monde entier pour participer à ce Congrès, s'attendant à un leadership professionnel et à un dialogue au plus haut niveau", a-t-elle déclaré.

Proximité avec Trump

Le président de la Fifa Gianni Infantino (g), le président américain Donald Trump (c) et l'émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani (d), le 14 mai 2025 à Doha AFP

Elle a dit comprendre "la frustration et la déception de certains membres européens de la Fifa", et "garantisse que les voix des associations membres (soient) entendues et respectées à l'avenir".

Quelques heures plus tard, l'UEFA dénonçait à son tour des changements "profondément regrettables" dans l'organisation du Congrès, "l'une des réunions les plus importantes du football mondial" - même si aucune décision majeure ou attribution de compétition n'est au programme de cette 75e édition.

Son président Aleksander Ceferin, qui entretient avec Gianni Infantino des relations notoirement glaciales, a d'ailleurs quitté la réunion lors d'une pause, avec d'autres représentants européens.

"Nous sommes tous en poste pour servir le football, des rues à la tribune, et les membres de l'UEFA du conseil de la Fifa ont ressenti le besoin à cette occasion de souligner que le sport passait en premier", a poursuivi l'organisation européenne.

Gianni Infantino accompagnait au Moyen-Orient le président américain Donald Trump, en visite officielle, après s'être rendu à la Maison Blanche la semaine dernière.

Le patron de la Fifa, seul grand dirigeant sportif présent à l'investiture de Donald Trump, affiche largement sa proximité avec le leader républicain, hôte du Mondial des clubs cet été puis de la Coupe du monde 2026 avec le Canada et le Mexique.