Finale du Grand Prix de patinage: Malinin au rendez-vous

Le prodige américain Ilia Malinin s'est imposé à l'issue du programme libre lors la finale du Grand Prix de patinage, samedi à Pékin.

Avec un total de 314,66 points, l'Américain a devancé les Japonais Shoma Uno (297,34), double champion du monde en titre et Yuma Kagiyama (288,65), vice-champion olympique.

Le champion d'Europe français Siao Him Fa, auteur d'un bon libre mais plombé par son court raté la veille, a fini au pied du podium (278,28).

Malinin, 19 ans, a fait honneur à son surnom de "QuadGod", en réussissant cinq des six quadruples sauts qu'il a tentés au cours de sa prestation sur la musique de la série "Succession".

Si le médaillé de bronze aux derniers Mondiaux a toutefois lourdement chuté lors de son premier saut, le fameux quadruple axel qu'il a été le premier à réussir en compétition l'année dernière, le reste de son programme a été parfaitement exécuté.

"Dans l'ensemble, je suis stupéfait d'avoir pu réaliser cette performance après ma première erreur, qui m'a un peu perturbé", a déclaré Malinin en conférence de presse.

Siao Him Fa, 3e du libre

Siao Him Fa, 22 ans, qui avait battu l'Américain au Grand Prix de France en novembre, a payé son mauvais programme court de vendredi (6e, 88,36 points).

Il a en revanche pris la troisième place du programme libre après sa belle prestation samedi. Insuffisant toutefois pour combler totalement son retard. Le Français peut avoir des regrets, lui qui nourrissait des ambitions après sa victoire au Grand Prix de France puis lors de la Coupe de Chine,

La Japonaise Kaori Sakamoto lors de son programme libre à la Finale du Grand Prix de patinage à Pékin, le 9 décembre 2023 AFP

Chez les femmes, la Japonaise Kaori Sakamoto, double championne du monde en titre, l'a emporté sans surprise.

Malgré une réception imparfaite sur un triple flip lors du libre, la Japonaise de 23 ans a survolé le reste de son programme libre en obtenant la note de 148,35, pour un total de 225,70.

Elle précède la Belge Loena Hendrickx (203, 36 pts) et la Japonaise Hana Yoshida (203,16 pts).

Plus tôt, les champions du monde en titre américains Madison Chock et Evan Bates avaient remporté l'épreuve de danse sur glace.

Le duo américain a obtenu 132,46 points, un record cette saison, pour une note finale de 221,61 points. Il ont fini devant les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri (215, 51 pts) et les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier (213, 58 pts).

Les Américains Madison Chock et Evan Bates, vainqueurs de l'épreuve de danse sur glace lors de la finale du Grand Prix de Patinage à Pékin, le 9 décembre 1023 AFP

Chock et Bates avaient déjà participé à la finale du Grand Prix à six reprises, sans succès. "Je pense que notre chiffre porte-bonheur est le sept... C'était notre objectif depuis très longtemps et c'est toujours un grand plaisir d'atteindre un but", a déclaré Chock.

Vendredi, le duo allemand Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin a remporté l'épreuve de patinage en couple.