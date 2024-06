Finale NBA: Boston rêve d'un 18e titre record face à Dallas et Luka Doncic

Les Boston Celtics et leur impressionnant collectif débutent jeudi à domicile la finale NBA qui peut leur permettre de décrocher un 18e titre record, face aux Dallas Mavericks du flamboyant Luka Doncic.

Franchise historique de la ligue professionnelle nord-américaine, Boston a l'occasion de repasser devant ses grands rivaux, les Los Angeles Lakers, co-détenteurs du record de titres NBA (17).

Les Celtics espèrent soulever le trophée Larry O'Brien pour la première fois depuis 2008 et le succès du trio Kevin Garnett/Paul Pierce/Ray Allen. Toutes les planètes semblent alignées.

Meilleure équipe de la saison régulière (64 victoires - 18 défaites), ce qui lui offre l'avantage du terrain en finale, Boston a foncé lors des play-offs avec deux succès 4-1 contre Miami puis Cleveland, avant un "sweep" (coup de balai) 4-0 contre Indiana. Plus fort encore, les "C's" sont restés invaincus à l'extérieur en six matches.

"Dernière chance"

La star slovène des Mavericks Luka Doncic #77 lors d'un match de finale de conférence face aux Minnesota Timberwolves, le 26 mai 2024 à Dallas GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Armé d'un cinq majeur terrifiant (Jrue Holiday, Derrick White, Jayson Tatum, Jaylen Brown et Kristaps Porzingis), Boston peut aussi s'appuyer sur son expérience, après une défaite en finale en 2022 contre les Golden State Warriors, puis un crève-coeur en finale de conférence l'an passé contre Miami.

"Les gens pensent que l'on est dans la continuité des années précédentes. Mais nous sommes une équipe différente... On a connu trois entraîneurs en cinq ans. Et le temps a passé, on a gagné de l'expérience, je pense qu'on est prêts à donner le meilleur de nous-mêmes", a assuré Jaylen Brown, nommé meilleur joueur de la finale de conférence Est.

Après la période Brad Stevens (2013-2021), Ime Udoka n'avait tenu qu'une seule saison avant son remplacement par le jeune Joe Mazzulla (35 ans) à l'automne 2022.

Mazzulla a pour mission de mener au titre suprême le duo Jaylen Brown (27 ans) et Jayson Tatum (26 ans), qui a grandi avec l'équipe depuis leurs drafts en 2016 et 2017.

Le joueur letton des Boston Celtics Kristaps Porzingis (C) dunke lors d'un match contre le Heat, au premier tour des play-offs de NBA, le 27 avril 2024 à Miami GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

La seule interrogation à Boston est de savoir si l'équipe est prête à un affrontement âpre en finale, après un parcours "facile", qui ne l'a pas vu jouer contre une seule grande star, entre blessures et contre-performances.

"La conférence Est était moins forte que l'Ouest cette année. C'est peut-être leur dernière chance (de titre), je pense qu'ils arrivent au bout de leur fenêtre", a estimé sur BeIN Sports Ryan Rupert, joueur français des Portland Trail Blazers.

"Grand test"

En finale, les "C's" vont passer au révélateur de l'incandescent Luka Doncic, patron des Mavericks.

Le magicien slovène, meilleur marqueur de la saison régulière (33,9 points de moyenne), plane pour l'instant au-dessus de cette phase finale (28,3 points, 9,1 passes, 9,6 rebonds), lors de laquelle Dallas, 5e de la saison régulière à l'Ouest, a éliminé trois équipes mieux classées: les LA Clippers (4-2), le Thunder d'Oklahoma City (4-2) et les Minnesota Timberwolves (4-1).

"Chaque série nous a aidés pour la suivante. Boston connaît la finale, ils ont l'expérience, ils tirent très bien à trois points. C'est un autre grand test", a expliqué l'entraîneur des Mavs, Jason Kidd, joueur pour la franchise texane lors de son seul titre en 2011.

Lieutenant de Doncic, l'expérimenté meneur Kyrie Irving (32 ans, titré avec Cleveland en 2016) affiche lui aussi un niveau exceptionnel (22,8 pts de moyenne).

Kyrie Irving (G), l'un des joueurs clés des Dallas Mavericks, face à Naz Reid, des Minnesota Timberwolves, en finale de conférence NBA, le 30 mai 2024 à Minneapolis GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Il va être attendu par le bouillant public de Boston, après avoir quitté la franchise en mauvais termes en 2019, puis avoir vu la situation empirer en revenant jouer au TD Garden sous le maillot des Brooklyn Nets (bouteille lancée en sa direction, doigt d'honneur au public, logo piétiné...).

"Je n'étais pas au mieux pendant cette période" à Boston, a expliqué Irving cette semaine. "Bien sûr je m'attends à une ambiance chaotique mais j'ai hâte de m'y confronter. Je vois ça comme une relation saine avec les fans. Je pense aux gladiateurs qui doivent gagner la foule. J'aime le silence du TD Garden quand on joue bien. Ils respectent toujours le très bon basket."

Ce qui devrait être le cas dès jeudi.

Programme de la finale NBA (au meilleur des sept manches):

Jeudi 6 juin (02h30 à Paris, nuit de jeudi à vendredi): match 1 à Boston

Dimanche 9 juin: match 2 à Boston

Mercredi 12 juin: match 3 à Dallas

Vendredi 14 juin: match 4 à Dallas

Lundi 17 juin: match 5 à Boston (si nécessaire)

Jeudi 20 juin: match 6 à Dallas (si nécessaire)

Dimanche 23 juin: match 7 à Boston (si nécessaire)