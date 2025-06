Finale NBA: Indiana fait la loi à domicile et prend la main contre Oklahoma City

Les Indiana Pacers de Tyrese Haliburton (22 points, 9 rebonds, 11 passes) ont réussi, devant leurs fans, à dominer le Thunder d'Oklahoma City 116 à 107 mercredi pour mener 2-1 en finale NBA.

Vingt-cinq ans après leur dernière et seule finale NBA, perdue contre les Los Angeles Lakers, les Pacers ont offert à leurs bouillants supporters un magnifique retour au plus haut niveau de la ligue nord-américaine de basket.

Ils ne sont plus qu'à deux succès d'un premier titre NBA, avant le match 4 prévu vendredi, toujours à Indianapolis.

"On adore jouer devant nos fans, être ici. Ils méritent du basket de haut niveau, avec un enjeu maximal, ce qu'on leur donne en ce moment. On peut profiter de cette grande victoire", a réagi Haliburton au micro du diffuseur ABC.

Si les Pacers avaient réussi à braquer le premier match de la série en Oklahoma sur un panier à la dernière seconde de leur meneur après une remontée improbable, ils ont, pour la première fois de la finale, joué toute une rencontre au niveau du Thunder, finissant par le dépasser en fin de partie.

Mathurin meilleur marqueur

Après avoir mené 64-60 à la pause dans le sillage d'un grand deuxième quart-temps, les Pacers ont vu le Thunder reprendre la main lors du 3e quart-temps (89-89).

Mais les locaux ont réussi une superbe dernière reprise, remportée 32 à 18, appuyant sur leurs forces du soir.

Bennedict Mathurin, l'ailier canadien des Indiana Pacers pendant le troisième match des Finales NBA 2025 contre le Oklahoma City Thunder, à Indianapolis, le 11 juin 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les deux formations étaient encore à égalité à 8 min 35 (95-95) puis à 7 min 41 (98-98) de la sirène.

Haliburton, de loin, puis une violente claquette-dunk de Obi Toppin par dessus Luguentz Dort (à 4:17) ont donné 7 points d'avance aux Pacers, restés solides ensuite.

Si Haliburton a frôlé le triple-double et que Pascal Siakam, toujours à l'aise dos au panier, a su ajouter 21 points, Indiana a fait la différence grâce à ses remplaçants, auteurs de 49 points, contre 18 pour ceux d'Oklahoma City.

Le Canadien Bennedict Mathurin a notamment brillé avec 27 points en sortant du banc, tout comme le meneur remplaçant T.J. McConnell avec 10 points, 5 passes et 5 interceptions dont deux directement sur une remise en jeu des visiteurs, plombés par 17 pertes de balle.

"Besoin de tout le monde"

Mathurin est devenu le 3e remplaçant le plus prolifique sur une rencontre de finale NBA, à égalité avec Jason Terry (Dallas, 2011), le dernier à avoir réussi une telle prouesse.

"C'est le genre d'équipe que nous sommes. On a besoin de tout le monde. Ce ne seront pas toujours les mêmes qui marqueront des points. On fait les choses en équipe", a commenté son entraîneur Rick Carlisle.

Le MVP Shai Gilgeous-Alexander a été contenu à 24 points (8 rebonds, 4 passes), laissant Jalen Williams être le meilleur marqueur du Thunder (26 points).

"Ils ont été plus +hauts+ sur les pick-and-rolls, ils passaient par dessus nos écrans. Ils étaient agressifs, ils ont joué avec plus d'énergie", a analysé le Canadien.

Jalen Williams, l'arrière du Thunder d'Oklahoma City, tente de dunker sur Tyrese Haliburton, le meneur des Pacers d'Indiana, pendant le troisième match des Finales NBA 2025, à Indianapolis, le 11 juin 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Le Thunder avait pourtant bien débuté la partie dans le sillage de Chet Holmgren (20 points, 10 rebonds), mais a été défaillant aux lancers francs (23 sur 30 à 76,7%) et devra réagir vendredi lors du match 4 sous peine d'être sous immense pression à la maison lors du match 5 lundi.

"Ce nombre de pertes de balle (17) ne nous ressemble pas, on joue plus proprement d'habitude. Bravo à eux. Ils ont joué de façon physique, avec une grande énergie", a expliqué l'entraîneur du Thunder Mark Daigneault.

"Pourtant nous avons réussi de bonnes choses, à contrôler les premier et troisième quart-temps, mais on a été en difficulté dans le deuxième et quatrième", a-t-il conclu.