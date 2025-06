Finale NBA: le Thunder évite un nouveau retour des Pacers et mène 3-2, à un succès du titre

Le Thunder d'Oklahoma City n'est plus qu'à un succès d'un premier titre grâce à sa victoire 120 à 109 à domicile contre les Indiana Pacers, proches d'un nouveau miracle lundi, mais désormais menés 3-2 en finale NBA.

Si les Seattle Supersonics ont été champions en 1979, Oklahoma City, où la franchise a déménagé en 2008, attend encore un premier titre dont la ville est plus proche que jamais. Une première occasion de trophée se présentera jeudi à Indianapolis avant un éventuel match 7 en Oklahoma dimanche.

Le Thunder mène pour la première fois cette finale NBA (3-2) après une démonstration de basket défensif qui a failli mal tourner, malgré la soirée magique de Jalen Williams avec 40 points.

Les bouillants spectateurs du Paycom Center ont vu de près les fantômes du match 1, braqué par Tyrese Haliburton dans leur antre il y a 11 jours à la dernière seconde, après un improbable retour dont les Pacers se sont faits une spécialité cette saison.

Indiana, dépassé en première période, a été mené de 18 points dans le deuxième quart-temps lundi, puis de 14 points à la pause (59-45).

Haliburton "pas à 100%"

Mais les Pacers, qui ont appris à ne rien lâcher et l'ont montré lors de toutes leurs séries contre Milwaukee, Cleveland et New York, sont revenus à deux points à un peu plus de huit minutes de la sirène, dans le sillage d'un grand Pascal Siakam (28 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 2 contres) et de l'étonnant T.J. McConnell (18 points, dont 13 dans le troisième quart-temps).

Le meneur des Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, lors du match 5 des Finales NBA contre le Thunder d'Oklahoma City, à Oklahoma City, le 16 juin 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Indiana a toutefois fini par lâcher prise en fin de match, ne pouvant compter sur les prouesses habituelles de Tyrese Haliburton, touché au mollet droit en début de partie, qui a complètement raté son match (4 points, tous sur la ligne des lancers francs, 0 sur 6 au tir).

"Il n'était pas à 100% c'est clair, mais je ne pense pas qu'il va manquer le prochain match, a rassuré son coach Rick Carlisle. On a discuté à la pause, il a insisté pour jouer. Il n'est pas à 100%, comme de nombreux joueurs de la série".

Lundi, le héros du soir était paré de bleu: Jalen Williams, habituel lieutenant du MVP Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 10 passes) a réussi la soirée d'une vie avec 40 points à 14 sur 25 au tir, 6 rebonds et 4 passes.

"On apprend"

Williams (24 ans, troisième saison NBA), surnommé "J-Dub" depuis l'enfance, All-Star depuis cet hiver, a été intenable, attaquant constamment le cercle adverse pour des lay-ups ou quelques dunks fracassants.

"Jouer avec force et agressivité, ça met la pression sur les arbitres pour obtenir des fautes, a-t-il expliqué en conférence de presse. On a parlé de cela avec Mark (Daigneault, le coach) à mi-saison. J'essayais de mieux comprendre mon jeu, et il n'était pas question d'avoir des fautes mais d'être capable de marquer après contact. C'est mon approche désormais, d'être agressif, d'attaquer le cercle".

Daigneault a lui rappelé les "vilains" matches de saison régulière, parsemés d'essais pour "façonner cette puissance que vous avez vu ce soir".

Williams ? "Il faut se mettre devant lui, l'empêcher de +driver+, mieux communiquer", a maugréé de son côté Carlisle. "On a commis 23 pertes de balles, leur offrant 32 points en contre, c'est là qu'on a perdu le match, on doit faire beaucoup mieux !"

Les Pacers ont en effet beaucoup perdu le ballon dès le début de rencontre (7 lors du premier quart-temps) et ont fini par plonger de cette façon: à un peu plus de six minutes du buzzer ils ont perdu quatre ballons consécutifs, convertis en 8 points par des locaux récoltant les fruits de leur défense étouffante.

A l'inverse des matches précédents, le Thunder a enfin pu compter sur une certaine adresse à longue distance (14 sur 32 à 43,8%), enlevant un peu de pression sur les épaules de Gilgeous-Alexander, toujours aussi précieux.

Le meneur canadien du Thunder d'Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander (d.), tente de dribbler le pivot des Indiana Pacers, Myles Turner (c.), lors du match 5 des Finales NBA, le 16 juin 2025, à Oklahoma City GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

La rencontre a été une nouvelle fois intense et tendue, Carlisle héritant d'une faute technique dès les premières minutes après ce qu'il estimait être une faute non sifflée, hurlant aux arbitres de "sortir leurs sifflets !".

Les Pacers auront besoin d'une telle énergie jeudi à domicile pour rester en course dans la finale et pousser le Thunder à un septième match.