Florian Rousseau nouveau DTN de la Fédération française de cyclisme

Ancien triple champion olympique, Florian Rousseau a pris ses fonctions comme nouveau Directeur technique national de la Fédération française de cyclisme (FFC), a annoncé celle-ci lundi.

"Ma carrière professionnelle a été rythmée par des missions, des fonctions, des postes", a expliqué dans un entretien à l'AFP le natif d'Orléan, âgé de 51 ans, qui doit être officiellement nommé le 1er mai.

Il succède à Christophe Manin qui était en place en place depuis deux olympiades et lors des JO-2024 de Paris où le cyclisme français a décroché neuf médailles, dont trois en or.

Florian Rousseau est d'abord une légende du cyclisme sur piste, un des rares sportifs français à avoir gagné trois médailles d'or aux JO: le kilomètre à Atlanta, la vitesse par équipes et le keirin à Sydney. Il a également remporté dix titres mondiaux, dont le plus prestigieux, la vitesse individuelle, à trois reprises entre 1996 et 1998.

Il est ensuite devenu un entraîneur à succès de l'équipe de France pendant dix ans, avant de quitter la FFC pour diriger la Mission d'optimisation de la performance de tous les sports olympiques et paralympiques, été comme hiver, puis de passer directeur de la haute performance à la Fédération française d'athlétisme.

En novembre 2021, il est revenu au bercail pour prendre les commandes du programme olympique du cyclisme en vue des JO de Paris.

Un peu plus de trois ans plus tard, le voilà DTN, placé sous la double autorité, hiérarchique, du ministère des Sports et, fonctionnelle, du président de la FFC, Michel Callot, avec lequel il se dit "parfaitement aligné".

"Champions inspirants"

"Être DTN ça englobe beaucoup de choses, dit-il. Il y a les politiques publiques à mettre en oeuvre ainsi que le projet fédéral. Bien sûr qu'il y a le haut niveau, les équipes de France, les structures. Mais c'est aussi la formation, le développement de la pratique dans les territoires, l'héritage, l'impact sociétal du cyclisme."

Le nouveau DTN veut notamment s'appuyer sur les "Super Championnats du monde" qui regrouperont dix-neuf disciplines du cyclisme en septembre 2027 en Haute-Savoie.

"Ça va être un marqueur fort d'avoir à nouveau un tel événement, trois ans après les Jeux. On voit bien que les champions sont inspirants. On a des exemples en termes d'héritage de manière concrète. Par exemple, le triplé du BMX aux JO a donné à un élu d'une région l'envie d'avoir une piste de BMX parce que ça a fait rêver ses administrés."

Sportivement, Florian Rousseau veut "assumer l'ambition d'être durablement au sommet du sport cycliste mondial", notamment sur la piste où le sprint français, une discipline qui lui tient particulièrement à coeur, est apparu en souffrance ces dernières années.

"On a beaucoup de vélodromes en France et donc les ingrédients pour développer plus la pratique. Ça passe aussi par des résultats et des champions qui donnent envie", insiste-t-il.