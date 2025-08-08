Foot: Accord entre Lille et le PSG pour le transfert de Chevalier (source proche des discussions)

Le gardien Lucas Chevalier à l'échauffent sous le maillot lillois avant d'affronter le PSG au Parc des Princes, le 1er mars 2025

Lille et le Paris Saint-Germain sont tombés d'accord pour le transfert du gardien de but français Lucas Chevalier, 23 ans, a appris vendredi l'AFP de source proche des discussions.

Le jeune portier, dont le transfert porterait sur cinq saisons et se chiffrerait à 40 millions d'euros, selon la source, doit passer sa visite médicale dans la journée avant de parapher son contrat avec les champions d'Europe.

Il aura fallu, pour le PSG, formuler trois offres successives pour faire infléchir Lille dans ce dossier, selon le journal L'Equipe qui a révélé l'information jeudi.

Mais le PSG, toujours selon la presse, souhaitait disposer de Lucas Chevalier, régulièrement appelé en équipe de France mais qui n'a pas encore joué pour les A, dès mercredi prochain pour affronter Tottenham en Supercoupe d'Europe à Udine (Italie).

Garçon posé, dosant bien modestie du jeune premier et ambition légitime de l'acteur en devenir, Chevalier a tapé dans l'oeil des recruteurs parisiens lors des dix rencontres qu'il a disputées en Ligue des champions la saison dernière.

Il a notamment brillé lors des grandes affiches contre le Real (1-0) et l'Atlético Madrid (3-1), où il a largement contribué à la victoire des siens.

L'arrivée de Chevalier, lors d'une intersaison durant laquelle le PSG a été particulièrement sage sur le marché des transferts, soulève de nombreuses questions, alors que Gianluigi Donnarumma vient d'achever une saison historique dans les cages des champions de France et d'Europe, finalistes de la Coupe du monde des clubs cet été.

Paris a repris l'entraînement le 6 août, une petite semaine avant son premier match officiel cette saison, et comptera avec Chevalier, cinq gardiens, Matvey Safonov, Arnau Tenas et le nouveau venu Renato Marin.

Si Luis Enrique, l'entraîneur parisien, ne fait pas exception des gardiens dans la concurrence qu'il instaure dans son groupe, Chevalier aurait reçu des garanties du directeur sportif Luis Campos sur le statut qui lui sera réservé à Paris.

Le Nordiste, dont les qualités techniques sont compatibles avec les principes de jeu de Luis Enrique, serait numéro 1 et Donnarumma, 26 ans, sa doublure.

Combophoto représentant Lucas Chevalier (à gauche)le 2 juin 2025 à Clairefontaine et Gianluigi Donnarumma le 9 novembre 2024 à Angers AFP/Archives

Ironie de l'histoire, les deux gardiens vont également se disputer le prix Lev Yachine du meilleur portier de la saison et dont les nommés ont été révélés jeudi.

Longtemps critiqué pour ses sorties aériennes hasardeuses, pas forcément très à l'aise dans le jeu au pied, Donnaruma paie surtout l'échec de sa prolongation de contrat.

A un an de son échéance en juin 2026, des négociations pour une prolongation ont traîné tout au long de la saison sans aboutir, se heurtant notamment sur la politique salariale que le PSG souhaite changer : plus de primes aux résultats et moins de fixe.

A une semaine de la reprise de la Ligue 1 et malgré les services rendus, Gianluigi Donnaruma doit désormais trouver une porte de sortie. Le PSG lui mise désormais sur Lucas Chevalier.