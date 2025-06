Foot: Al-Hilal s'offre Inzaghi à prix d'or

Le club saoudien d'Al-Hilal a frappé fort jeudi en s'offrant l'un des entraîneurs les plus cotés du moment, Simone Inzaghi, qui a disputé avec l'Inter Milan deux des trois dernières finales de la Ligue des champions.

Pour annoncer l'arrivée de son nouvel entraîneur, Al-Hilal n'y est pas allé par quatre chemins: "Le génie italien est là. Bienvenue Simone Inzaghi", s'est réjoui le club de la capitale saoudienne, Ryad.

Arrivé avec tout son staff italien, Inzaghi n'a pas de temps à perdre, puisqu'il doit préparer la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis (14 juin-13 juillet) où sa nouvelle équipe affrontera en phase de poules le Real Madrid, Salzbourg et le club mexicain de Pachuca.

Dans son effectif, il va trouver des joueurs d'expérience comme le Brésilien Malcom, les Serbes Aleksandar Mitrović et Sergej Milinković-Savić, qu'il a déjà entraîné à la Lazio, ou encore le Portugais Joao Cancelo, mais pas de stars au nom clinquant.

Cristiano Ronaldo, sous le maillot du club saoudien d'Al Nassr lors d'un match du Championnat d'Arabie saoudite le 22 novembre 2024 AFP/Archives

Ou alors pas encore: après s'être séparé en janvier du Brésilien Neymar, limité à sept matches en un an et demi, et avoir tenté de faire venir Bruno Fernandes, Al-Hilal s'active pour recruter Cristiano Ronaldo qui vient de quitter un autre club saoudien, Al-Nassr.

50 millions d'euros

Pour convaincre la star portugaise de 40 ans, comme il y est parvenu avec Inzaghi, le club aux 19 titres de champion d'Arabie saoudite et aux quatre Ligues des champions asiatiques, met en avant des conditions de vie luxueuses et salaires mirobolants.

Selon la presse italienne, Inzaghi va ainsi percevoir 50 millions d'euros sur deux saisons. A charge pour lui de refaire briller Al-Hilal, dont le dernier sacre en Ligue des champions remonte à 2021 et qui vient de terminer, sous la direction du Portugais Jorge Jesus, à huit longueurs d'Al-Ittihad en championnat.

A 49 ans, le technicien italien a déjà un beau palmarès: avec la Lazio (2016-21) puis l'Inter (2021-25), il a remporté un titre de champion d'Italie (2024), trois éditions de la Coupe d'Italie (2019, 2022, 2023) et cinq succès, un record, en Supercoupe d'Italie (2017, 2019, 2021, 2022, 2023).

Simone Inzaghi après la finale de Ligue des champions perdue avec l'Inter Milan contre le Paris SG (5-0) le 31 mai 2025 à Munich AFP/Archives

Il s'est surtout fait un nom en Europe avec les parcours de l'Inter en Ligue des champions en 2022-23 et 2024-25 conclue par deux finales, l'une perdue de peu contre Manchester City (1-0), l'autre, samedi dernier, soldée par une déroute sans précédent dans l'histoire de la compétition face au Paris SG (5-0).

Le précédent Mancini

Son dernier match à la tête des Nerazzurri a quelque peu écorné son image en Italie, d'autant que l'Inter avait perdu une semaine plus tôt le titre de champion d'Italie pour un point au profit de Naples.

Aux dirigeants de l'Inter, Inzaghi a expliqué qu'il pensait être arrivé au bout d'un cycle et qu'il n'avait pas la force mentale pour en relancer un nouveau.

Si ses dirigeants et ses joueurs ont salué son travail et regretté son départ, les observateurs du calcio ont la dent beaucoup plus dure après son surprenant choix de carrière.

Ils ont rappelé que le dernier entraîneur italien de renom à avoir cédé aux sirènes saoudiennes s'en mordait encore les doigts.

En août 2023, Roberto Mancini avait laissé en plan l'équipe d'Italie pour devenir sélectionneur de l'Arabie saoudite, poste dont il a été limogé après seulement 14 mois.

Signe que la carrière de Mancini est au point mort, en tous cas en Italie, son nom n'est pas cité parmi les successeurs d'Inzaghi à l'Inter.

L'entraîneur de Côme Cesc Fabregas durant un match du Championnat d'Italie de son équipe face à l'Inter Milan le 23 mai 2025 AFP/Archives

Car les dirigeants milanais ont rapidement identifié une cible, Cesc Fabregas qui a terminé avec le promu Côme à la 10e place de la Serie A.

L'ancien international espagnol est intéressé, mais Côme ne veut pas le lâcher. L'Inter lui a lancé un ultimatum: il doit s'être libéré de son contrat d'ici jeudi soir. Sinon, l'Inter se tournera vers deux de ses anciens joueurs, Christian Chivu (Parme) et Patrick Vieira (Genoa).