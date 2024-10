Foot: Arsenal et Liverpool se neutralisent, Manchester City en profite

Mohamed Salah a permis à Liverpool de repartir de son déplacement périlleux à Arsenal (2-2) avec un point, dimanche lors d'une neuvième journée qui a ramené Manchester City à la première place d'une Premier League à suspense.

L'autre équipe de Manchester, United, a elle prolongé son pénible début de saison avec une quatrième défaite en championnat, à West Ham (2-1), qui renvoie Erik ten Hag à une dangereuse quatorzième place.

Les regards étaient tournés vers l'Emirates dimanche, et le sommet entre Arsenal et Liverpool n'a pas déçu, avec une tension constante, des buts et un partage des points qui n'arrange aucun des belligérants.

Manchester City (1er, 23 pts), quadruple champion d'Angleterre en titre, passe en tête après sa victoire étriquée la veille contre Southampton (1-0), la nouvelle lanterne rouge.

Liverpool est dans sa roue (2e, 22 pts) tandis qu'Arsenal (3e, 18 pts) apparaît un peu décroché, huit jours après avoir subi sa première défaite de la saison, contre Bournemouth en infériorité numérique.

Malgré l'absence de William Saliba, suspendu, et celle du capitaine Martin Odegaard, encore blessé, les "Gunners" ont montré un visage conquérant devant leurs supporters, du moins en première période.

L'avantage offert par Bukayo Saka (9e, 1-0) et Mikel Merino (43e, 2-1), malgré l'égalisation de Virgil van Dijk (18e, 1-1), a cependant fondu après la pause quand Liverpool a retrouvé du tonus et des ambitions.

La défense d'Arsenal, affaiblie par les sorties sur blessure de Gabriel et Jürrien Timber, a fini par craquer devant Salah (81e, 2-2), servi en retrait par Darwin Nunez.

"Dans l'ensemble, je pense que la domination a été totale, surtout en première période", a résumé l'entraîneur Mikel Arteta. "Et puis, sans rien concéder, nous avons donné deux buts, ce qui est le plus décevant".

Son équipe tentera de retrouver le chemin de la victoire contre Newcastle (12e, 12 pts) puis Chelsea (5e, 17 pts), les deux prochains adversaires, tandis que Liverpool aura affaire à Brighton (6e, 16 pts) et Aston Villa (4e, 18 pts).

ten Hag encore fragilisé

Plus tôt dans l'après-midi, une quatrième défaite en neuf matches a fait reculer Manchester United à la quatorzième place et accru la pression sur l'entraîneur Erik ten Hag, constamment placé sur la sellette.

Son équipe est repartie de West Ham avec plein de regrets: celui d'avoir gâché de trop nombreuses occasions, notamment avant la pause, et celui d'avoir cédé sur un penalty de Jarrod Bowen (90e+2) dans le temps additionnel.

Jean-Philippe Mateta félicité par Daniel Munoz après avoir inscrit le but de la victoire pour Crystal Palace contre Tottenham en Premier League le 27 octobre 2924 à Londres AFP

"Nous devons nous regarder dans le miroir", a commenté le Néerlandais. Mais il a aussi pesté auprès de la BBC sur le penalty concédé, une nouvelle "injustice" selon lui qui "a un impact important sur notre équipe, nos résultats et notre position au classement".

Son vis-à-vis, Julen Lopetegui, respire lui un peu mieux après avoir obtenu une troisième victoire seulement cette saison. Les "Hammers" sont treizièmes avec onze points, le même total que Manchester United.

Il y a du mieux aussi pour Crystal Palace, sorti de la zone de relégation après sa première victoire de la saison, dimanche contre Tottenham (1-0).

La lumière est venue d'une déviation géniale d'Eberechi Eze pour l'attaquant français des "Eagles", Jean-Philippe Mateta (31e, 1-0), buteur après un mois et demi de disette.

Chelsea a profité d'une nouvelle démonstration de Cole Palmer pour prolonger les tourments de Newcastle (2-1) et faire son entrée dans le Top 5 du classement.

Le meneur offensif de 22 ans, buteur frustré par un infime hors jeu (4e), a initié l'action menant à l'ouverture du score de Nicolas Jackson (18e, 1-0) avec une passe laser pour Pedro Neto et inscrit le but de la victoire (47e, 2-1) après l'égalisation d'Alexander Isak (32e, 1-1).

Le jeune meneur de jeu de Chelsea, Cole Palmer, à quelques minutes du début du match de Premier League contre Newcastle le 27 octobre 2024 à Londres AFP

Inarrêtable, Palmer ? "Je n'irai pas aussi loin", a répondu sur Sky Sports l'international anglais, auteur de sept buts en neuf matches. "C'est ma deuxième saison (chez les professionnels, ndlr) et je suis encore très, très jeune", a-t-il tempéré.

Avec lui, les "Blues" regardent vers l'avant: les voilà cinquièmes avec 17 points, à une longueur d'Aston Villa et Arsenal.