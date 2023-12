Foot: dans un sourire, Lens dit au revoir à la C1, bonjour à la C3

Lens a quitté la Ligue des champions mardi soir "la tête haute", en ayant la sensation d'avoir "grandi" au sein d'une compétition qui a parfois semblé trop grande pour le club désormais aux portes de la Ligue Europa, davantage à sa mesure.

Il faudra pour cela remporter un barrage d'accession aux huitièmes de finale de la C3 le 15 et le 22 février 2024.

La victoire arrachée au bout du suspense (90e+6) contre le Séville FC (2-1) mardi dans l'effervescence du Stade Bollaert a permis aux Sang et Or d'espérer poursuivre leur aventure européenne à l'échelon inférieur.

Angelo Fulgini inscrit le but de la victoire contre le Séville FC en Ligue des champions, le 12 décembre 2023 au stade Bollaert AFP

C'est donc dans une ultime joie collective que Bollaert et les Lensois ont quitté la C1, sans peine ni accablement.

"Peu de personnes pensaient que nous aurions huit points à l'issue de cette phase de groupes, a estimé l'entraîneur Franck Haise. Ce bilan nous donne la place pour continuer de grandir. Nous sortons la tête haute. Le bilan, certes, n'est pas parfait, mais j'en suis fier. (...) Nous allons continuer à avancer."

De ces huit points, on retiendra surtout l'exploit réussi par les Sang et Or à domicile contre Arsenal (2-1), qui restera dans l'histoire du club comme une prouesse indélébile. Fort d'un match nul obtenu à Séville (1-1) au préalable, il était alors en tête du groupe B, et l'espoir fou d'une qualification en huitièmes de finale planait sur la ville.

"Nous avons tous grandi"

C'était avant la double confrontation face à son véritable adversaire dans cette poule: le PSV Eindhoven.

Meilleur, le club néerlandais a écarté ces espoirs en deux temps, d'abord en accrochant Lens à Bollaert (1-1), puis en dominant le club artésien à Eindhoven (1-0).

Arsenal les a ensuite fait disparaître complètement en écrasant les joueurs de Franck Haise à Londres (6-0), quand le PSV obtenait son ticket à Séville (3-2).

Finalement, le club de l'Artois (huit points) ne termine qu'à un souffle des Néerlandais (neuf points). Sans remords.

L'entraîneur de Lens Franck Haise lors du match de Ligue des champions contre le Séville FC, le 12 décembre 2023 au stade Bollaert AFP

"Dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets, affirme Brice Samba. Si on est troisième, c'est qu'on a mérité de l'être. Il y a des matches qu'on aurait peut-être pu mieux aborder, comme la double confrontation contre le PSV Eindhoven, mais c'est comme ça. On va continuer d'apprendre, même si c'est la Ligue Europa."

C'est bien ce discours inscrit dans le temps long qui domine à l'issue de ces six matches parmi les étoiles européennes.

"Nous avons tous grandi, retient Franck Haise. Nous n'avions quasiment pas d'expérience en Ligue des champions. Là, ce n'est plus le cas. Chaque journée, 15-16 joueurs ont pris de l'expérience. Le club, dans son organisation, dans ses infrastructures, a évolué grâce à ce passage."

Niveau insuffisant en C1

Tout au long de leur parcours, les Lensois n'ont eu de cesse de rappeler, à raison, le caractère exceptionnel de leur présence dans la plus prestigieuse compétition européenne avec des clubs aux budget et effectif bien supérieurs.

Le gardien de Lens Brice Samba lors du match contre le Séville FC e Ligue des champions, le 12 décembre 2023 au stade Boallert AFP

"On est très fiers parce qu'on est le dernier club au coefficient UEFA (en Ligue des champions, NDLR), et on arrive à se qualifier (en Ligue Europa, NDLR) en prenant huit points, retient Brice Samba. Je pense que c'est héroïque."

Dans son histoire, le club du bassin minier n'est jamais parvenu à atteindre les huitièmes de finale de la C1. Il a en revanche rallié les demi-finales de la Coupe de l'UEFA - ancêtre de la Ligue Europa - en 2000, alors stoppé par... Arsenal.

S'il sort gagnant de sa double confrontation en barrage, Lens trouvera dans la C3 des adversaires davantage à sa portée et une pression moindre. Car après l'élan des deux premières journées de Ligue des champions, la machine lensoise a nettement ralenti, produisant trop souvent des performances pas au niveau de cette scène.

La victoire acquise sans aucune maîtrise contre le club andalou l'a encore montré: Lens a joué decrescendo dans son parcours en C1.

Mais il a aussi par moments exporté ses valeurs de combativité, de pugnacité et d'intensité collective qui le caractérise. Le capitaine lensois Brice Samba en a fait la promesse, cela ne risque pas de changer en Ligue Europa: "On fera du Racing Club de Lens, avec le cœur, nos défauts, nos qualités."