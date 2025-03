Foot: décès de Gérard Bourgoin, l'une des figures historiques de l'AJ Auxerre

L'entrepreneur Gérard Bourgoin, ancien président de l'AJ Auxerre (Ligue 1) et de la Ligue nationale de football (LNF, devenue la LFP, ndlr) est décédé à 85 ans, a indiqué lundi le club bourguignon.

"L'AJA a eu l'immense douleur d’apprendre le décès de Gérard Bourgoin, hier (dimanche) après la rencontre (d'Auxerre) face à Strasbourg, à laquelle il a assisté", a indiqué sur son site le club de Ligue 1 sans plus de précisions.

Après avoir succédé à Alain Dujon (2009-2011), Gérard Bourgoin avait été président de l'AJ Auxerre de 2011 à avril 2013 quand il avait cédé sa place à Guy Cotret.

Entretemps, le club était descendu en Ligue 2 en juin 2012 après 32 ans passés dans l'élite du football français avec notamment un titre de champion de France (1996) et quatre coupes de France (1994, 1996, 2003, 2005).

Ancien industriel un temps leader européen du poulet, Gérard Bourgoin avait été élu en 2000 président de la Ligue nationale de football (LNF) pour succéder à Noël Le Graët, avant de céder sa place à la tête de l'instance, devenue la Ligue de football professionnel (LFP), à Frédéric Thiriez en 2002.

A l'AJA, Gérard Bourgoin a fait partie avec Jean-Claude Hamel et Guy Roux du trio de dirigeants qui a fait la grandeur du club icaunais dont Roux, l'ancien entraîneur emblématique (1961-2005) est désormais le seul survivant.

Président de 1963 à 2009, Hamel est décédé en 2020 à l'âge de 90 ans.

"Le décès de Gérard est une terrible et triste nouvelle. Hier (dimanche) encore, il était au soutien de notre équipe, comme très souvent ces derniers temps, à chaque fois qu'il le pouvait", a déclaré dans un communiqué, le président exécutif de l'AJA, Baptiste Malherbe.

"Avec Jean-Claude Hamel et Guy Roux, il a contribué à faire de l'AJA un grand nom du football français. Chaleureux, sincère, humain, haut en couleur, Gérard était un personnage emblématique de notre club qui saura lui rendre un très bel hommage", a-t-il ajouté.

"C'est Gérard qui me racontait l'histoire de l'AJA et me disait en quoi ce club était différent des autres", a réagi de son côté, James Zhou, le président et propriétaire chinois.

"Il m'en parlait avec tant de passion que je pouvais lire dans ses yeux son amour infini pour l'AJA. C'était un grand personnage du football français", a-t-il poursuivi faisant part "de sa profonde tristesse".

En 1994, Gérard Bourgoin avait été élu au conseil général de l'Yonne, mais avait échoué aux élections législatives de 1997. Pendant une année, il avait pris la tête du Centre national des indépendants et des paysans (CNI) avant de démissionner en mars 2000.

L'ancien industriel avait été très lié à Fidel Castro, à Gérard Depardieu et au président du conseil régional de Bourgogne, Jean-Pierre Soisson (DVD).