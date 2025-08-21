Foot: Dembélé a le "défi" d'encore "s'améliorer", dit Luis Enrique

Le
21 Aoû. 2025 à 11h58 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'entraineur du PSG Luis Enrique et l'attaquant Ousmane Dembele (au centre) plaisante lors d'un entrainement à la veille de la Supercoupe d'Europe, le 12 août 2025 à Udine (Italie)

L'entraineur du PSG Luis Enrique et l'attaquant Ousmane Dembele (au centre) plaisante lors d'un entrainement à la veille de la Supercoupe d'Europe, le 12 août 2025 à Udine (Italie)

AFP/Archives
Marco BERTORELLO
Ousmane Dembélé, un des favoris pour le Ballon d'or après sa grande saison avec le Paris SG, a le "défi" de "s'améliorer" encore, a déclaré son entraîneur Luis Enrique jeudi.

"Cette saison pour Ousmane c'est un défi, parce que l'année dernière a été incroyable, et je suis convaincu qu'il peut améliorer sa performance, sans aucun doute", a dit l'Espagnol en conférence de presse au Campus PSG de Poissy (Yvelines).

Au vu de ses 35 buts et 13 passes décisives en 56 matches la saison dernière, "il faut être audacieux pour dire ça", a reconnu Luis Enrique, qui en fait son favori pour le Ballon d'or, décerné le 22 septembre à Paris.

"C'est pour nous un joueur très important aux qualités offensives et défensives, je le vois toujours avec le sourire", a-t-il ajouté. "J'espère que cette année peut être encore meilleure pour lui et l'équipe", a conclu le coach du PSG.

Sport
FRANCE

