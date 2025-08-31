Foot: Ekitike appelé pour la première fois en équipe France pour remplacer Cherki (FFF)

L'attaquant de Liverpool Hugo Ekitike a été convoqué pour la première fois en équipe de France pour les qualifications du Mondial-2026 en remplacement de Rayan Cherki, forfait sur blessure, a annoncé dimanche la Fédération française de football (FFF).

Les Bleus débutent leur campagne en vue de la Coupe du monde organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, vendredi contre l'Ukraine à Wroclaw (Pologne) et enchaîneront avec un match face à l'Islande, le 9 septembre au Parc des Princes.

Cherki, indisponible dimanche en Championnat d'Angleterre avec Manchester City, souffre d'une "déchirure du quadriceps gauche", a précisé la FFF. "Il est blessé pour deux mois plus ou moins", a déclaré de son côté l'entraîneur des Citizens, dimanche à l'issue de la défaite de son équipe à Brighton (2-1).

La promotion d'Ekitike n'est pas réellement une surprise. L'ex-Parisien, international Espoirs (23 ans), réussit des débuts de rêve avec Liverpool (deux buts en Premier League) après avoir été acheté cet été 95 millions d'euros à Francfort, où il avait flambé la saison dernière (22 buts toutes compétitions confondues).

L'attaquant né à Reims possède en outre un profil de N.9 dont ne dispose plus le sélectionneur Didier Deschamps depuis la retraite internationale d'Olivier Giroud.

"Hugo, on le suivait quand il était à Francfort. Qu'il continue à avoir une bonne efficacité avec Liverpool. C'est très bien. Après il y a de la concurrence à ce poste. Je ne suis pas là pour les accumuler mais évidemment qu'il a le potentiel pour être en équipe de France", avait expliqué Didier Deschamps jeudi en divulguant sa liste de joueurs pour affronter l'Ukraine et l'Islande dans laquelle ne figurait pas initialement Ekitike.

Le sélectionneur n'est peut-être pas au bout de ses peines avant le début du rassemblement des Bleus lundi à Clairefontaine (Yvelines) puisque Ousmane Dembélé est sorti en se tenant l'arrière de la cuisse gauche avec le PSG, samedi à Toulouse en Ligue 1, et le défenseur William Saliba, déjà forfait en juin pour le "Final Four" de la Ligue des nations, a lui aussi quitté prématurément ses coéquipiers d'Arsenal lors du choc de Premier League contre Liverpool dimanche après un choc avec Ekitike.