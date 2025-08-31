Foot: Ekitike appelé pour la première fois en équipe France pour remplacer Cherki (FFF)

Le
31 Aoû. 2025 à 15h37 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'attaquant français Hugo Ekitike auteur du 2e but de Liverpool face à Newcastle le 25 août 2025 à St James' Park

L'attaquant français Hugo Ekitike auteur du 2e but de Liverpool face à Newcastle le 25 août 2025 à St James' Park

AFP/Archives
ANDY BUCHANAN
Partager 2 minutes de lecture

L'attaquant de Liverpool Hugo Ekitike a été convoqué pour la première fois en équipe de France pour les qualifications du Mondial-2026 en remplacement de Rayan Cherki, forfait sur blessure, a annoncé dimanche la Fédération française de football (FFF).

Les Bleus débutent leur campagne en vue de la Coupe du monde organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, vendredi contre l'Ukraine à Wroclaw (Pologne) et enchaîneront avec un match face à l'Islande, le 9 septembre au Parc des Princes.

Cherki, indisponible dimanche en Championnat d'Angleterre avec Manchester City, souffre d'une "déchirure du quadriceps gauche", a précisé la FFF. "Il est blessé pour deux mois plus ou moins", a déclaré de son côté l'entraîneur des Citizens, dimanche à l'issue de la défaite de son équipe à Brighton (2-1).

La promotion d'Ekitike n'est pas réellement une surprise. L'ex-Parisien, international Espoirs (23 ans), réussit des débuts de rêve avec Liverpool (deux buts en Premier League) après avoir été acheté cet été 95 millions d'euros à Francfort, où il avait flambé la saison dernière (22 buts toutes compétitions confondues).

L'attaquant né à Reims possède en outre un profil de N.9 dont ne dispose plus le sélectionneur Didier Deschamps depuis la retraite internationale d'Olivier Giroud.

"Hugo, on le suivait quand il était à Francfort. Qu'il continue à avoir une bonne efficacité avec Liverpool. C'est très bien. Après il y a de la concurrence à ce poste. Je ne suis pas là pour les accumuler mais évidemment qu'il a le potentiel pour être en équipe de France", avait expliqué Didier Deschamps jeudi en divulguant sa liste de joueurs pour affronter l'Ukraine et l'Islande dans laquelle ne figurait pas initialement Ekitike.

Le sélectionneur n'est peut-être pas au bout de ses peines avant le début du rassemblement des Bleus lundi à Clairefontaine (Yvelines) puisque Ousmane Dembélé est sorti en se tenant l'arrière de la cuisse gauche avec le PSG, samedi à Toulouse en Ligue 1, et le défenseur William Saliba, déjà forfait en juin pour le "Final Four" de la Ligue des nations, a lui aussi quitté prématurément ses coéquipiers d'Arsenal lors du choc de Premier League contre Liverpool dimanche après un choc avec Ekitike.

Sport
FRANCE

Dans le même thème - Sport

Le Danois Jonas Vingegaard, de l'équipe Visma-Lease a Bike célèbre sa victoire dans la 9e étape du Tour d'Espagne à Valdezcaray le 31 août 2025
Sport

Tour d'Espagne: Vingegaard s'impose en solitaire, Traaen sauve le maillot rouge

Le pilote McLaren Oscar Piastri vainqueur du Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit Zandvoort, le 31 août 2025
Sport

F1: Oscar Piastri remporte le GP des Pays-Bas, premier podium pour Isack Hadjar, 3e

Brajan Gruda (C) inscrit le deuxième but de Brighton contre Manchester City, en Premier League, le 31 août 2025 à Brighton
Sport

Foot: Manchester City encore battu, à Brighton

48.85341, 2.34121

À la une

International

Le porte-parole de la branche armée du Hamas Abou Obeida a été "éliminé", selon l'armée israélienne

Afrique

Algérie : "le président n’était pas content du travail accompli" par le Premier ministre Nadir Larbaoui

États-U nis

Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand

Afrique

Rwanda, Eswatini, Soudan du Sud... Quelles contreparties pour les pays accueillant des migrants expulsés des États-Unis?