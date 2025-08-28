Foot: Eugénie Le Sommer s'est sentie "trahie" par Laurent Bonadei

L'attaquant des Bleues Eugenie Le Sommer (C) portée en triomphe à la fin d'un match de Ligue des nations contre l'Islande, le 25 février 2025 au Mans

L'attaquante française Eugénie Le Sommer, non sélectionnée par Laurent Bonadei pour participer au dernier Euro avec l'équipe de France en Suisse, a expliqué s'être sentie "trahie", ajoutant ne pas savoir si elle avait encore un avenir avec les Bleues.

"C'était un coup de fil de trois minutes, et la raison, c'était qu'il préparait la Coupe du monde de 2027", a affirmé Le Sommer lors d'une visioconférence.

"J'étais tellement choquée que c'était très court. Je ne pensais même pas qu'on pourrait me le dire comme ça au téléphone, donc je me suis sentie trahie", a ajouté l'attaquante de 36 ans.

La détentrice du record de sélections (200) s'est montrée évasive sur son avenir avec l'équipe de France du sélectionneur Laurent Bonadei: "Revenir avec les Bleues? Honnêtement, je ne sais pas. De toute façon, aujourd'hui le choix ne m'appartient pas. Je ne suis pas en cours de réflexion, mais c'est une réflexion que je vais devoir avoir. Ce que je peux dire, c'est que ça a été une grosse déception, difficile à digérer."

La meilleure buteuse des Bleues (94 buts) a insisté sur le fait qu'elle pensait vraiment faire partie du voyage à l'Euro: "J'étais dans un groupe de leaders en début de saison, on m’a impliquée dans les réunions avec le coach, et avec Wendie (Renard, également non retenue, NDLR), on a même négocié les primes pour l’Euro. Donc, sans que ce soit garanti, je pensais logiquement être dans le projet. C’est pour ça que j’ai eu du mal à comprendre, et que j’ai ressenti cette forme de trahison", a-t-elle commenté.

Depuis le Mexique, où elle s'est engagée avec le Deportivo Toluca en juin, l'ancienne attaquante de l'OL Lyonnes, qui comptabilise déjà huit buts sous ses nouvelles couleurs, dont un triplé inscrit mercredi, avoue avoir profité de l'éloignement. "Je voulais partir loin pour vraiment +switcher+. Pour l'Euro, j'ai vu beaucoup de bouts de match parce qu'au niveau des entraînements et des horaires, ça ne collait pas forcément. J'ai juste suivi les scores", a-t-elle dit.

L'équipe de France a subi une nouvelle déception en étant éliminée en quart de finale de l'Euro, le 19 juillet, face à l'Allemagne (1-1, 6 tab à 5).