Foot: face à la France, les quatre hommes clé de la Roja

L'Espagnol Fermin Lopez tire au but entre deux Marocains, Oussama Targhalline à sa droite et Amir Richardson à sa gauche, en demi-finale des JO le 5 août 2024 à Marseille

L'Espagne, qui affronte la France vendredi en finale du tournoi olympique de football au Parc des Princes (18h00/16h00 GMT), s'appuie sur un collectif parfaitement huilé et quatre jeunes joueurs confirmés au plus haut niveau qui subliment l'équipe, favorite pour la médaille d'or.

. Fermin Lopez, "Ferminator"

Le milieu très offensif du FC Barcelone sort d'une saison pleine. Il a été lancé, à 21 ans, par Xavi dans le même temps que Lamine Yamal ou Pau Cubarsi.

Lopez a inscrit 11 buts en 43 matches pour les Blaugrana, ce qui lui a valu d'être appelé par le sélectionneur Luis de la Fuente pour l'Euro-2024.

En Allemagne, il n'a joué que 30 minutes, en poule face à l'Albanie, mais est tout de même devenu champion d'Europe avant de rejoindre la sélection olympique.

Depuis le début du tournoi olympique, Fermin Lopez a inscrit cinq buts -- deuxième meilleur buteur du tournoi derrière le Marocain Rahimi (6) -- dont celui de l'égalisation face au Maroc en demi-finale, avant d'offrir une passe décisive à Juanlu Sanchez pour le 2-1.

La presse espagnole l'encense et le surnomme désormais "Ferminator" ou "le Roi de Paris".

Le N.10 espagnol Alex Baena au cours de la demi-finale des JO Espagne-Maroc le 5 août 2024 à Marseille AFP

. Alex Baena, l'autre champion d'Europe

Moins dans la lumière que Lopez, le milieu de terrain de Villareal est pourtant champion d'Europe lui aussi.

Comme son coéquipier, Alex Baena n'a joué que 30 minutes à peine en Allemagne, toujours face à l'Albanie.

Sur le terrain, Baena joue un cran en dessous et règne sur le milieu de terrain. A 23 ans, il assume ses responsabilités: "Il est vrai qu'on est peut-être un peu fatigués mentalement après cette saison, mais je pense qu'on doit faire un dernier effort, avec le carburant qu'il nous reste, pour le dépenser ici et aider l'équipe. On a un très beau défi à relever, celui de remporter deux fois le titre" a-t-il dit après les phases de poules.

. Abel Ruiz, le capitaine

Le numéro 9 espagnol Abel Ruiz au cours de la demi-finale des JO Espagne-Maroc le 5 août 2024 à Marseille AFP

Numéro 9 et capitaine de la sélection, Abel Ruiz est aussi, à 24 ans, le joueur le plus âgé car aucun joueur du groupe de Santi Denia, le sélectionneur, n'a plus de 25 ans.

L'attaquant, qui vient d'être transféré à Gerone, surprenant troisième de la Liga la saison dernière, évoluait jusqu'alors à Braga au Portugal après avoir été formé à la Masia du FC Barcelone.

Il a d'ailleurs la particularité d'avoir été le premier joueur né après 2000 à évoluer avec les pros chez les Blaugrana en 2017. Il compte deux sélections avec la Roja.

Il est surtout l'un des purs produits de la formation espagnole qui rafle tout dans les catégories de jeunes. En 2019, Abel Ruiz a notamment été champion d'Europe des moins de 19 ans.

. Pau Cubarsi, le défenseur surdoué

Comme Yamine Lamal, Pau Cubarsi est la révélation de la saison au FC Barcelone au poste de défenseur central à seulement 17 ans.

Le défenseur espagnol Pau Cubarsi au cours du match de poule des JO contre la République dominicaine le 27 juillet 2024 à Bordeaux AFP

Il a connu une ascension fulgurante en s'imposant comme titulaire dès ses débuts en professionnel, faisant preuve d'une grande maturité pour son jeune âge.

Auteur de performances remarquées, notamment en Ligue des champions contre Naples et le PSG, il a apporté la stabilité et la sérénité qui manquaient à une défense catalane bien trop fébrile en début de saison.

Il a manqué de peu sa place dans le groupe des futurs champions d'Europe, mais est un pilier de la sélection olympique et le futur de l'Espagne.