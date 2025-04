Foot: Gaëtane Thiney prendra sa retraite à la fin de la saison

L'ex-internationale française Gaëtane Thiney, 39 ans, prendra sa retraite de joueuse à la fin de la saison, a-t-elle annoncé mardi sur ses réseaux sociaux.

"Toute histoire a une fin, et la mienne en tant que joueuse de haut niveau s’achèvera en 2025, avant d’ouvrir un nouveau chapitre de ma vie", écrit l'attaquante sur son compte Instagram.

"Ce n'est pas encore le moment des adieux, mais plutôt celui de savourer chaque instant, de continuer de rêver et de tout donner jusqu’au dernier match avec cette passion qui ne m'a jamais quittée", continue la capitaine emblématique du Paris FC, 3e et d'ores et déjà qualifié pour les play-offs de Première Ligue féminine comme l'Olympique lyonnais et le Paris SG.

Les demi-finales du championnat de France féminin sont programmées les 10 et 11 mai prochain.

Le club parisien disputera également la finale de la Coupe de France face au PSG le 3 mai à Calais.

Gaëtane Thiney, 58 buts inscrits au cours de ses 163 sélections en équipe de France, a disputé son dernier match en Bleu le 9 novembre 2019 lors d'une victoire de la France face à la Serbie 6-0 comptant pour les qualifications à l'Euro, sous les ordres de Corinne Diacre.

La sélectionneuse, en froid avec une partie de ses cadres dont Thiney, ne l'a plus jamais rappelée ensuite, pas plus que son successeur, Hervé Renard, qui avait préféré construire son groupe autour des joueuses plus jeunes lors de son mandat (2023-2024).

Gaëtane Thiney, qui a effectué la plus grande partie de sa carrière à Juvisy devenu le Paris FC en 2017, a été élue meilleure joueuse de première division en 2012 et 2014.