Foot: "Il y aura une chaîne Ligue 1 à la reprise du championnat", promet Tavernost

La Ligue 1 n'a pas encore de diffuseur à deux mois de la reprise du championnat, mais elle disposera bien de sa chaîne "en août", a affirmé mercredi à l'AFP Nicolas de Tavernost, le patron de la société commerciale de la Ligue de football professionnel (LFP).

L'ex-propriétaire des Girondins de Bordeaux (1999-2018) a par ailleurs estimé que l'abonnement à cette chaîne devrait être inférieur à 20 euros.

"Il y aura une chaîne Ligue 1 à la reprise du championnat. On y travaille. On communiquera sur la façon dont on va procéder à la fin du mois de juin, puisqu'il faut être prêt pour le 15 août, date de la reprise du championnat", a expliqué mercredi Nicolas de Tavernost, devenu fin avril directeur général de LFP Media, réitérant des propos tenus sur RMC.

La création de cette chaîne est actée depuis le divorce début mai entre la Ligue et DAZN, qui était cette saison son principal partenaire audiovisuel.

Deux chantiers occupent essentiellement l'ancien président du groupe M6 (2000-2024) : la production et la distribution de cette chaîne Ligue 1, qui sera propriété de la LFP.

Pour ce qui est de la production, M. de Tavernost planche actuellement avec ses équipes sur ce qu'il pourra faire en interne et ce qui nécessitera d'être externalisé.

Le 2 juin, LFP Media a lancé un appel d'offres pour quatre lots: la production des magazines, celle des avant et après matches, la gestion des multiplex et enfin la gestion des personnels éditoriaux.

Les candidats intéressés ont jusqu'à jeudi pour rendre leur dossier. "Beaucoup ont répondu", assure M. de Tavernost.

Un tarif pour les jeunes

Parmi les prétendants figurent ainsi DAZN qui, tournant la page des bisbilles avec la LFP, s'est dit prêt à investir 110 millions d'euros sur deux ans dans cette chaîne.

Canal+, ex-partenaire historique de la Ligue 1, serait également disposé à investir dans cette future chaîne, comme l'ont indiqué plusieurs sources à l'AFP, sans que l'on connaisse les détails de cet éventuel engagement.

Ce pourrait être dans la distribution de la chaîne, l'autre chantier de LFP Media.

La plateforme britannique DAZN était le précédent diffuseur principal de la Ligue 1 lors de la saison 2024-2025 AFP

"Qui va la distribuer et comment elle va être distribuée?", telle est en effet l'autre question à laquelle doit répondre M. de Tavernost.

Cette chaîne, précise-t-il, sera disponible directement via une application et via les distributeurs classiques - encore à déterminer - que sont les fournisseurs d'accès à internet (FAI) ou les plateformes (Canal Plus, BeIn, DAZN, mais aussi Amazon, Warner ou Disney).

LFP Media souhaiterait obtenir de son distributeur un montant minimum garanti qu'elle pourrait réallouer directement aux clubs, mais les candidats rechignent sur ce point.

S'il se montre encore prudent sur le tarif de cette future chaîne, Nicolas de Tavernost a affirmé qu'il serait "inférieur à 20 euros" et qu'il existera un abonnement à destination des jeunes.

En parallèle de ses deux chantiers prioritaires, de Tavernost discute avec BeIn Sport, toujours propriétaire jusqu'à la saison prochaine d'un match par journée de championnat.

"BeIn a le droit de conserver son match, il apporte en contrepartie 80 millions d’euros en cash à la Ligue 1. Je ne garantis pas que l'année prochaine, il y aura neuf matches sur la chaîne de la Ligue 1, il pourrait n'y en avoir que huit. Par contre, l’année suivante, il y aura bien neuf matches sur la chaîne", explique Nicolas de Tavernost qui vise le million d'abonnés pour la première saison.